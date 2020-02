"Destiny 2" Roadmap 2020: Das passiert in Season 10 und danach

Season 10 rückt näher: Anfang März 2020 läutet Bungie in "Destiny 2" die nächste Saison ein und verspricht schon jetzt eine bessere Waffen-Balance, überarbeitete Rüstung 2.0 und eine spannende Story rund um Osiris und Rasputin. Wir haben eine Roadmap zusammengestellt und verraten Dir, auf was Du Dich 2020 freuen kannst.

Viel hat Entwickler Bungie zur kommenden Season noch nicht verraten. Data-Miner wollen herausgefunden haben, dass es sich um die "Saison der Würdigen" (engl. "Season of the Worthy") handeln wird. Der Name ist nicht überraschend, da nur die Bemühungen der Community bei den Empyrianischen Wiederherstellungen die neue Season einleiten können. Beweisen sich die Hüter hier, könnten sie als "würdig" gelten – wofür auch immer. Ein paar Hinweise und Infos zu Season 10 haben wir bereits.

Season 10: Starttermin Anfang März

Bungie hat noch nicht bekannt gegeben, wann Season 10 beginnt. Allerdings wissen Hüter durch ihren Season Pass, wann die jetzige Season, die "Saison der Dämmerung", endet: am 9. März. Der ist ein Montag. Der 10. März fällt also auf einen Dienstag, der typische Reset-Tag im Destiny-2-Universum. Gut möglich, dass Saison 10 direkt am 10. März losgeht.

Rüstung 2.0 wird überarbeitet

Mit "Festung der Schatten" brachte Bungie die Rüstung 2.0 zu "Destiny 2". Seitdem können Hüter selbstständig Rüstungsmods einsetzen und sind nicht mehr von Zufallsperks abhängig. Aber: Mods sind an ein bestimmtes Element geknüpft.

Die Rüstungen besitzen Elementarenergie, also Solar, Arkus oder Leere, genau wie die Mods. Das schränkt die Hüter beim Verteilen erheblich ein. Mit der neuen Saison soll diese Hürde abgeschafft werden – Du kannst jeden Mod unabhängig vom Element in Deine Rüstung einbauen.

©Activision 2018 fullscreen Durch Rüstung 2.0 wurden auch Rüstungen aus früheren DLCs wieder interessant für Hüter: Du kannst sie mit Mods ausstatten und das Powerlevel erhöhen.

Waffen-Balance: Schwerter werden attraktiver

Season 10 macht Schwerter in "Destiny 2" deutlich attraktiver. Das Ziel: mehr Hack-and-Slash-Feeling, statt permanentem Spammen des schweren Angriffs. Dazu wird eine Energieleiste eingeblendet, die über den verursachten Schaden entscheidet. Sie macht den leichten Angriff unter Umständen sogar stärker als den schweren.

Zusätzlich passt Bungie weitere Waffen an: Granatwerfer und Scharfschützengewehre werden im PvE etwas abgeschwächt, einzelne Waffen wie Lord der Wölfe, Erentil und Das Letzte Wort sollen vor allem im PvP nicht mehr so viel Schaden anrichten.

Neue Dämmerungsherausforderung: "Spitzenreiter" gesucht

In einem wöchentlichen Update hat Bungie per Blogpost verraten, dass es in Season 10 eine neue Dämmerungsherausforderung geben wird. Der Name lautet "Spitzenreiter", lässt also den Schluss zu, dass hier Spitzenloot winkt. Welche Kniffe auf die Hüter warten, die sich an die Herausforderung herantrauen, hat Bungie noch nicht erklärt. Sie soll aber selbst "die kompetentesten Hüter an ihre Grenzen bringen". Mit ein paar mehr Champions scheint es also nicht getan.

©Bungie 2019 fullscreen Eine der härtesten Herausforderungen der Season 10 soll die Dämmerungsaktivität "Spitzenreiter" werden,

Trials of Osiris: Kommen die Prüfungen des Osiris endlich zurück?

Seit "Destiny" nicht mehr Teil des Games, aber von der Community immer herbeigesehnt: die "Trials of Osiris", die "Prüfungen des Osiris". Der 3-gegen-3-PvP-Modus krönte die Besten der Besten und belohnte sie mit exklusivem Loot im Leuchtturm.

Hüter hoffen schon seit "Destiny" auf eine Rückkehr der Prüfungen. In Season 10 könnten sie wieder Einzug halten, wenn Data-Miner Recht behalten. Die Empyrianischen Wiederherstellungen sollen nämlich beweisen, dass die Hüter würdig sind, die Spitze des Leuchtturm zu erklimmen und den exklusiven Loot einzusammeln.

©Bungie 2019 fullscreen Osiris stand schon in "Destiny" Pate für die schwierigsten PvP-Herausforderungen. Kehren seine Prüfungen zurück?

Cutscene: Rückt Rasputin wieder ins Scheinwerferlicht?

Im Frühling 2018 bekam er einen eigenen DLC gewidmet, seitdem war es ruhig um Rasputin. Dabei gilt der Kriegsgeist als die stärkste Waffe, die die Menschheit je gebaut hat.

Im Februar begrüßte eine kleine Szene alle Hüter, die sich ins Game eingeloggt haben. Zu sehen war Osiris, der auf den Mars reist und den Kriegsgeist einen Mörder und Verräter nennt. Was es mit der Szene auf sich hat, ist bislang unklar. Sie deutet aber daraufhin, dass ein Stück Geschichte aus dem ersten Teil von "Destiny" aufgegriffen und weitergeführt wird.

Was passiert in Season 10 und danach?

Bisher können wir nicht genau sagen, was im "Destiny-2"-Universum in Season 10 (oder danach) passiert. Angeblich soll sie sich vorwiegend um PvP, also Spieler gegen Spieler, drehen, wie Gfinity schreibt.

Wer sich aber mit der Lore des Spiels beschäftigt, hofft auf mehr PvE-Story. Lore-Experten sehen Season 10 als Vorbereitung und die übernächste Season 11 als Auflösung: Hier sollen gleich mehrere Storylines zueinander führen.

Zur Erinnerung: Die Hüter warten immer noch auf eine Rückkehr von Uldren Sov. Oder eine Erklärung von Eris Morn, was es mit der Pyramide auf sich hat.