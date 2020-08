In "Destiny 2" steht bis 8. September 2020 die Sonnenwende der Helden an. Eva Levante ist zurück im Turm und hat eine schöne Rüstung für Dich in petto. Damit die richtig schmuck aussieht und leuchtet, musst Du sie aber aufwerten. Wir zeigen Dir, wie.

Traditionell beginnst Du die Sonnenwende der Helden im Turm, dem Social Hub im "Destiny 2"-Universum. Dort steht Eva Levante und hält für Dich eine Quest bereit. Sie bietet Dir ein blaues Rüstungsteil an, einen Helm der Erneuerten Sonnenwende-Rüstung. Den musst Du nun Stück für Stück aufleveln, damit daraus ein legendäres lila Rüstungsteil wird.

Der Clou dabei: Die verschiedenen Hüterklassen haben verschiedene Aufgaben zu bewältigen.

Erneuerte Sonnenwende-Rüstung zu Majestätisch upgraden

©Bungie 2020 fullscreen Jedes Rüstungsteil sagt Dir genau, welche drei Aufgaben Du abschließen musst.

Hast Du das nötige Update für die Sonnenwende der Helden installiert, wartet Eva Levante im Turm auf Dich. Sie bietet Dir einen blauen Helm an, Dein erstes Rüstungsteil aus dem Sonnenwende-Set. Fährst Du mit dem Cursor über den Helm, zeigt er Dir verschiedene Aufgaben an, die Du erledigen sollst.

Als Jäger musst Du

einen ELZ-Durchlauf abschließen (Europäische Luftzone),

50 Präzisionskills erlangen und

100 Gefallene besiegen.

Als Warlock musst Du

einen ELZ-Durchlauf abschließen,

50 Präzisionskills erlangen und

100 Kabale besiegen.

Als Titan musst Du

einen ELZ-Durchlauf abschließen,

50 Präzisionskills erlangen und

100 Schar besiegen.

Die Gegner- und Präzisionskills sind nicht an die ELZ gebunden, Du kannst sie im gesamtem Spieluniversum erlangen.

Nachdem Du alle Aufgaben abgeschlossen hast, kehre zu Eva Levante zurück. Sie bittet Dich, vor der Statue zur Sonnenwende der Helden zu meditieren. Danach erhältst Du das komplette Erneuerte Sonnenwende-Rüstungsset. Du musst jetzt jedes einzelne Teil tragen und die drei Aufgaben erledigen, die es Dir vorgibt. Hast Du das geschafft, kehrst Du zu Eva und der Statue zurück, meditierst und Deine Rüstung wird "Majestätisch".

Majestätische Sonnenwende-Rüstung zu Prachtvoll aufwerten

Hast Du Dir die Majestätische Rüstung erspielt, kannst Du bereits jetzt im Everversum Ornamente dafür kaufen. Diese fügen Deiner Rüstung ein schönes Leuchten hinzu, dass abhängig von Deinem ausgerüsteten Fokus entweder lila (Leere), blau (Arkus) oder orange (Solar) ist.

Aber damit ist noch nicht Schluss: Die Majestätische Rüstung lässt sich weiter zur Prachtvollen Rüstung aufwerten. Dadurch werden die Teile zum Meisterwerk. Das verbessert alle Stats und ermöglicht Dir, mehr Mods einzubauen.

Um das Majestätische zum Prachtvollen Set zu machen, musst Du wieder jeweils drei Aufgaben von jedem Rüstungsteil erfüllen. Fahre mit Deinem Cursor über die Rüstungsteile und Du erfährst, was zu tun ist.

Beachte: Für das Prachtvolle Set musst Du Endgame-Aktivitäten abschließen, unter anderem den Dungeon "Grube der Ketzerei" und einen Dämmerungsstrike auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister. Das schaffst Du in der Regel nur mit einem Team. Für Einzelspieler ist es fast unmöglich, erfolgreiche Abschlüsse zu erzielen.

Was ist was? Kleine Übersicht zu Gegenständen & Co.

©Bungie 2020 fullscreen Sonnenwende-Pakete und Schlüsselfragmente findest Du in Deinem Inventar unter den Verbrauchsgegenständen.

Bist Du zum ersten Mal bei der Sonnenwende der Helden dabei? Dann kann Dich das Event ein wenig überfordern. Hier ist eine kleine Übersicht darüber, was genau was ist und wofür es gut ist: