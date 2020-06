"Destiny 2": So funktionieren Prisma-Umformer und Umbral-Engramme

Mit Season 11 sind neue Engramme, die sogenannten Umbral-Engramme, in "Destiny 2" aufgetaucht. Sie enthalten Waffen und Rüstung und können in einer Maschine, dem Prisma-Umformer, fokussiert werden. Was es damit auf sich hat und wie das System funktioniert, liest Du hier.

Mit der "Saison der Ankunft" macht "Destiny 2" die Hüter auf die sich nähernde Dunkelheit bereit. Allerdings ist die Dunkelheit nicht unbedingt Dein Feind: Sie sendet Dir im Laufe des Spiels Nachrichten – und versorgt Dich mit speziellen Umbral-Engrammen. Diese violetten Engramme erkennst Du am merkwürdigen schwarzen Nebel, den sie von sich geben.

Da sie kleine Geschenke der Dunkelheit sind, kann der Kryptarch im Turm nichts mit ihnen anfangen. Er kann nur Engramme als Geschenke des Lichts entschlüsseln. Stattdessen hilft Dir der Vagabund weiter, der zwei Maschinen für Dich gebaut hat: den Prisma-Umformer und den Umbral-Dekodierer.

Prisma-Umformer und Umbral-Dekodierer: Ein tolles Team

Prinzipiell ersetzt der Umbral-Dekodierer den Kryptarchen. Du besuchst den Vagabunden im Turm-Anbau. Links neben ihm steht eine kleine Maschine. Interagierst Du mit ihr, entschlüsselt sie die Engramme, die Du aus Deinem Inventar auswählst. Soweit ist alles beim Alten. Allerdings kannst Du Dich diese Season auch entscheiden, Deine Engramme zu fokussieren, sie also spezieller auf Deine Bedürfnisse anzupassen. Dazu benötigst Du die Hilfe des Prisma-Umformers, der noch weiter links neben dem Vagabunden steht und an einen Schmelzofen mit runder Öffnung erinnert.

Du aktivierst den Prisma-Umformer im Laufe der Einführungsquest für die "Saison der Ankunft". Je mehr Beutezüge Du für ihn erledigst, desto stärker wird er. Er gewährt Dir daraufhin Boni fürs Spiel und auch für das Umformen von Engrammen. Besitzt Du ein Umbral-Engramm, kannst Du Dir am Prisma-Umformer aussuchen, was es enthalten soll. Der Umbral-Dekodierer spuckt dann im Idealfall genau das aus, was Du brauchst.

©Bungie 2020 fullscreen Im Umbral-Dekodierer lässt Du Deine Umbral-Engramme und fokussierten Engramme entschlüsseln. Das Gerät spricht mit der Stimme des Vagabunden.

Umbral-Engramme fokussieren: Das kann daraus werden

Um ein Umbral-Engramm zu fokussieren, interagierst Du mit dem Prisma-Umformer. Du wählst dazu unter Umbral-Affinität den Händler-Subscreen aus. Daraufhin zeigt Dir der Umformer an, welche Art von Engrammen Du erzeugen kannst.

Am Anfang der Season ist die Auswahl noch bescheiden, Du spielst aber immer mehr Möglichkeiten frei. Zunächst kannst Du nur einfache Fokussierungen vornehmen:

Pyramiden-Fokussierung: Droppt eine Waffe aus der aktuellen Season.

Rüstungs-Fokussierung: Droppt ein Teil der aktuellen Ausrüstung, der Trägerzwinger-Rüstung.

Klassiker-Saison-Fokussierung: Droppt Waffen aus den vergangenen drei Seasons.

Dredgen-Fokussierung: Droppt Waffen, die Du normalerweise im Gambit bekommen würdest.

©Bungie 2020 fullscreen Indem Du Umbral-Fokussierungen auswählst, kannst Du Deine gefundenen Umbral-Engramme genauer spezifizieren und an Deine Bedürfnisse anpassen.

Verstärkst Du den Umformer im Laufe der Season, schaltest Du verbesserte Fokussierungen frei. Sie sind spezifischer und gewähren verschiedene Waffen. Welchen Loot es gibt, steht jeweils in der Beschreibung. Beispiele:

Gewehr-Fokussierung: Enthält entweder das Automatikgewehr "Falsche Versprechen" oder das Fusionsgewehr "Leere Worte".

Kanten-Fokussierung: Enthält entweder den Bogen "Flüsternde Platte" oder das Schwert "Kralle der Versuchung".

Ankunft-Fokussierung: Enthält entweder das Impulsgewehr "Kalte Verweigerung" oder das Schwert "Fallende Guillotine".

Verbesserst Du den Umformer noch weiter, kannst Du im letzten Schritt Rüstungen spezialisieren. Die Umbral-Engramme beinhalten daraufhin Rüstungen mit einer ausgewählten Verbesserung:

Stärke: Reduziert die Abklingzeit Deines Nahkampfangriffs.

Disziplin: Reduziert die Abklingzeit Deiner Granate.

Intellekt: Reduziert die Abklingzeit Deiner Super.

Erholung: Verbessert Deine Erholung nach erlittenem Schaden.

Belastbarkeit: Verbessert Deine Schadensresistenz.

Mobilität: Macht Dich wendiger und schneller.

©Bungie 2020 fullscreen Sind die Symbole für die Fokussierung leuchtend violett, kannst Du Dein Umbral-Engramm umwandeln. Sind sie schwarz, musst Du die Fokussierungen erst noch freispielen.

Tipp: Umbral-Engramme farmen und schneller aufleveln

Die Umbral-Engramme bieten einen entscheidenden Vorteil: Du hast Spielraum, was Dir wann droppt. Das ist vor allem in der Anfangsphase der Season sehr nützlich, wenn Du Deinen Hüter erneut aufleveln musst. Umbral-Engramme helfen Dir beim schnelleren Leveln. Sie droppen auf leicht höherem Level als Dein Charakter. Benötigst Du dann zum nächsthöheren Powerlevel etwa eine schwere Waffe, kannst Du dank der Umbral-Fokussierung bestimmen, dass Du etwas aus dieser Kategorie bekommst.

Es lohnt sich also, Umbral-Engramme nach Möglichkeit zu farmen. Sie entstehen häufig beim Kontakt-Event auf Io, sind aber auch als Belohnungen für abgeschlossene Strikes, Schmelztiegel- oder Gambit-Matches. Erhöhst Du den Rang Deines Prisma-Umformers, schaltest Du zudem Boosts frei, die Dir Bonus-Engramme bei bestimmten Aktivitäten sichern.

©Bungie 2020 fullscreen Sowohl Prisma-Umformer als auch Umbral-Dekodierer sind Erfindungen des Vagabunden. Er hilft Dir in dieser Season ungemein – sei lieber nett zu dem zwielichtigen Haudegen.

