"Detroit: Become Human": Landen die Androiden auch auf PC & Xbox One?

"Detroit: Become Human" erschien zunächst exklusiv für die PS4 – typisch für die interaktiven Filme des französischen Studios Quantic Dream. Aber: Es blieb nicht dabei. Ob Du das Game auch auf PC und Xbox spielen kannst, steht hier. Außerdem verraten wir ein paar lohnende Alternativen.

PlayStation-Besitzer zocken "Detroit: Become Human" schon seit dem Release im Mai 2018 auf ihrer Konsole. PC-Spieler konnten sich eineinhalb Jahre später ebenfalls in das Adventure stürzen: Am 12. Dezember 2019 erschien es auch für Windows-Rechner und ist via Steam und im Epic Games Store erhältlich. Schlechte Nachrichten gibt es allerdings für Xbox-Fans: Bisher ist kein Release auf der Microsoft-Konsole geplant. Dass es jetzt, mehrere Jahre nach dem Release, noch dazu kommt, ist unwahrscheinlich.

Spiele von Quantic Dream: PS4-exklusiv – vorerst

Spiele zunächst für die PlayStation und dann für den PC zu veröffentlichen, hat bei Quantic Dream eine gewisse Tradition: Auch die beiden Vorgängerspiele "Heavy Rain" aus dem Jahr 2010 und "Beyond: Two Souls" von 2013 waren bereits PlayStation-exklusive Titel, die später auch auf Windows liefen. Lediglich "Fahrenheit" aus dem Jahr 2005 brachten die französischen Entwickler auch für PC, Xbox und viele weitere Plattformen auf den Markt.

fullscreen "Beyond: Two Souls" erschien 2013 für die PS3 und später auch für die PS4. 2019 kam es auf den PC. Bild: © Sony 2018

Xbox-One-Besitzer sollten sich daher vom Gedanken verabschieden, die Geschichte von "Detroit: Become Human" ohne geliehene PS4 oder einen PC zu erleben. Aber: Es gibt Alternativen.

Alternativen auf PC & Xbox: Ähnliche Games von anderen Entwicklern

Quantic Dream mag für seine narrativen Adventures bekannt sein, doch auch andere Entwickler haben sich schon in ähnlich tiefe Story-Gewässer gewagt. Hier sind einige Games für PC und Xbox One oder Xbox Series X/S, die Dir gefallen könnten, wenn Du Wert auf gutes Storytelling und Entscheidungen mit moralischem Gewicht legst, dafür aber auf rasante Action eher verzichten kannst.

fullscreen Von "Alan Wake" bis "Telltale's The Walking Dead": Spiele mit fesselnden Stories gibt es viele – auch für PC und Xbox! Bild: © YouTube/XboxViewTV, Square Enix, Rockstar Games, Telltale Games 2018