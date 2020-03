Disney+ auf Nintendo Switch: Gibt's die App im eShop?

Disney-Filme und -Serien unterwegs auf der Nintendo Switch streamen – das wäre ein Traum! Der Dienst Disney+ würde das theoretisch ermöglichen, aber nur, wenn er auf der Nintendo-Konsole auch läuft. Wir klären die Fakten zur App.

Auf Smartphones, Tablets, Smart-TVs, PCs und Konsolen wie der PlayStation 4 oder der Xbox One läuft Disney+ – warum also nicht auch auf der Nintendo Switch? Technisch wäre es wohl kein Problem, auf die Hybrid-Konsole zu streamen. Faktisch scheitert es aber momentan noch an einem banalen Fakt: Im Nintendo eShop ist derzeit keine App des Dienstes verfügbar. Aber es gibt Hoffnung.

Disney hat Disney+ schon mit der Switch beworben

Tatsächlich war die Switch im Zusammenhang mit Disney+ bereits zu sehen – auf Werbematerial, das Disney im April 2019 veröffentlicht hat (via ResetEra). Klar und deutlich ist hier die Konsole neben PS4 und Xbox One zu erkennen, möglicherweise kommt die App also noch. Offizielle Zeitangaben zum Switch-Launch gibt es aber nicht.

Nintendo Switch ist (noch) keine Streaming-Maschine

Bisher gibt es nur wenige Video- und Streaming-Dienste auf der Nintendo Switch. Netflix lässt seit Jahren auf sich warten, hierzulande steht immerhin YouTube zur Verfügung, in Japan und den USA sind weitere Services nutzbar – darunter zum Beispiel Hulu. Dieser Dienst ist auch wichtiger Hoffnungsträger für alle, die Disney+ gern auf der Switch hätten, denn er gehört zu großen Teilen dem Disney-Konzern.

Zusammenfassung