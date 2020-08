"Fall Guys": Ist ein Release auf Xbox One & Nintendo Switch geplant?

In "Fall Guys: Ultimate Knockout" kämpfen 60 Spieler als knuffige Pillenmännchen um den Sieg in absurden Online-Hindernisrennen. Auf PC und PS4 ist das Game zum Release ein Hit, auf Xbox One und Nintendo Switch sind die Türen zur bunten Arena bislang verschlossen. Bleibt das so? Wir klären die Fakten.

Zum Release ihres Multiplayer-Spektakels haben die "Fall Guys"-Entwickler einen Deal mit PlayStation-Hersteller Sony gemacht: Das Spiel ist gleich zum Start Teil des Abo-Dienstes PS Plus und dadurch auf unzähligen PS-Konsolen ohne Zusatzkosten spielbar. Bei Steam gibt's das Game auch für den PC – für Xbox- und Switch-Fans ist die Lage leider etwas trist.

Bisher kein "Fall Guys" für Xbox & Switch angekündigt

Bisher ist keine Version für diese Konsolen angekündigt. In den offiziellen FAQ auf der Webseite zum Spiel erklären die Entwickler auch ganz direkt, dass "Fall Guys" zum Start nur auf PS4 und bei Steam verfügbar sein wird. Allerdings haben sie Interesse daran, das Spiel auch auf andere Plattformen zu bringen, und bitten um Feedback über Discord und Twitter. "Wir wollen sehen, wie viel Nachfrage es gibt", so die Begründung.

Vorbild "Rocket League": Portierungen nicht ausgeschlossen

Wer "Fall Guys" also gerne auf Xbox One oder Switch spielen will, kann derzeit nur abwarten – und die Entwickler wissen lassen, dass Interesse an einer Portierung des Spiels besteht. In einigen Monaten könnten die Versionen dann folgen.

Und falls es ein Trost ist: Das beliebte Autoball-Spiel "Rocket League" erschien auch erst nur für PS4 und PC und war zum Release ebenfalls Teil des PS-Plus-Abos. Ein halbes Jahr später erschien es aber auch für die Xbox One und schließlich ebenfalls für die Switch. Geduld kann sich also lohnen.