In "Final Fantasy 7 Remake" dreht sich alles um den Soldaten Cloud Strife, mit dem Du auch die meiste Zeit im Spiel verbringst. Allerdings lohnt es sich gerade in den Kämpfen von "Final Fantasy 7 Remake", die Spielfigur gelegentlich zu wechseln. Wie das funktioniert, erfährst Du hier.

Eines gleich vorweg: Bis auf wenige Ausnahmen wirst Du fast durchgängig mit Cloud die Welt von "Final Fantasy 7 Remake" erkunden. In den Kämpfen kannst Du hingegen frei zwischen den Spielfiguren hin und her wechseln. Wenn Du also den Kampfstil von Barret, Tifa oder Aerith bevorzugst, kannst Du Dich in den Kämpfen richtig mit ihnen austoben. Aber auch für Fans von Cloud kann sich der gelegentliche Wechsel zu einer anderen Spielfigur in Kämpfen lohnen, denn dadurch eröffnen sich Dir mehr taktische Möglichkeiten.

Spielfiguren im Kampf wechseln

Die Spielfigur zu wechseln ist in "Final Fantasy 7 Remake" kinderleicht. Sobald ein Kampf beginnt, drückst Du einfach eine beliebige Richtungstaste auf dem Steuerkreuz Deines PS4-Controllers. Dadurch wechselst Du zum nächsten Charakter in Deiner Gruppe. Während Du die aktive Steuerung von Barret, Tifa oder Aerith übernimmst, wird Cloud von der KI gesteuert. Drückst Du erneut auf eine beliebige Taste des Steuerkreuzes, wechselst Du zum nächsten Charakter oder wieder zurück zu Cloud.

Gewöhne Dir an, häufiger zwischen den verschiedenen Spielfiguren zu wechseln. Dadurch kannst Du ihre Limit-Anzeigen schneller füllen und die Angriffe Deiner Charaktere besser aufeinander abstimmen. Besonders im Schwierigkeitsgrad "Schwierig" ist das wichtig.

Tipp Standardmäßig steuerst Du zu Beginn eines Kampfes immer zuerst Cloud. Du kannst aber auch einstellen, dass Du direkt die Kontrolle von Barret, Tifa oder Aerith übernimmst, indem Du ihn oder sie zum Anführer machst. Drücke dazu außerhalb von Kämpfen auf dem PS4-Controller auf Options, um ins Spielmenü zu gelangen. Anschließend gehst Du auf "Kampfeinstellungen" und markierst dort den Charakter, den Du direkt steuern möchtest. Drücke nun die Dreieck-Taste, um den Charakter zum Anführer zu machen.

Kommandos erteilen

©Square Enix 2020 fullscreen Über das taktische Menü kannst Du Charakteren auch Kommandos erteilen.

Möchtest Du nur kurz einen bestimmten Zauber oder eine Spezialtechnik eines Charakters einsetzen, musst Du nicht zwangsläufig die komplette Kontrolle über ihn übernehmen. Drücke im Kampf auf die X-Taste, um das taktische Menü aufzurufen. Anschließend wechselst Du mit der Taste L2 oder R2 zu dem Charakter, dessen Zauber oder Spezialfähigkeit Du einsetzen möchtest. Wähle die Aktion mit der Taste X aus, die KI führt sie im Anschluss aus, ohne dass Du zum dem Charakter wechseln musst.

Achte jedoch darauf, dass für die unterschiedlichen Kommandos mindestens eine ATB-Leiste des Charakters gefüllt sein muss. Ist die ATB-Leiste leer, musst Du warten, bis sie sich automatisch füllt. Oder Du übernimmst selbst kurz die Kontrolle über den Charakter und beschleunigst das Auffüllen der Leiste durch Angriffe auf Gegner.

