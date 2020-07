"Fortnite" Aquaman Skin Challenges: Alle Herausforderungen in Season 3

In Season 3 von "Fortnite" schwimmt Aquaman im Battle Royale vorbei. Den Superhelden-Skin und einige passende Gegenstände kannst Du im Battle Pass freispielen. Dafür musst Du eine Reihe von Herausforderungen lösen. Wir helfen Dir dabei!

Um Dich als Aquaman ins Spiel zu stürzen, benötigst Du zunächst den Battle Pass der aktuellen Season 3. Hast Du ihn, stellt Dir das Spiel fünf Aufgaben, die Du zur Freischaltung des Outfits absolvieren musst. Erst wenn Du alle geschafft hast, bekommst Du den Skin. Jede gelöste Challenge belohnt Dich aber mit verschiedenen anderen Kosmetik-Gegenständen, mit denen Du Deinem Charakter ein maritimes Flair verpassen kannst.

Hier sind alle Aquaman-Herausforderungen aus Season 3 im Überblick. Klicke auf eine, um Tipps zum Lösen der jeweiligen Aufgabe zu bekommen.

Benutze einen Strudel bei The Fortilla

Springe aus dem Schlachtenbus ab und fliege in den Südwesten der Karte. Im Planquadrat B6/B7 liegt die schwimmende Siedlung The Fortilla. Halte Ausschau nach den Wasserstrudeln im Meer um den Ort herum. Lasse Dich in einen hineinfallen, um die erste Herausforderung zu bestehen.

Belohnung: Ladebildschirm "König des Strands"

Nutze eine Angel, um bei Sweaty Sands Beutehai-Wasserski zu fahren

Lande beim Bootsanleger ganz im Norden von Sweaty Sands. Auf den Holzplanken rund um die violette Eisdiele steht ein Fass mit Angelruten. Nimm Dir eine davon und rüste sie aus. Jetzt heißt es warten: Stell Dich irgendwo am Rand von Sweaty Sands ans Wasser und halte Ausschau nach einem der zufällig vorbeischwimmenden Haie. Entdeckst Du einen, wirfst Du Deine Angel so aus, dass der Köder vor dem Hai im Wasser landet. Der Räuber wird stoppen, anbeißen und Dich dann auf Skiern über die Wasseroberfläche ziehen. Glückwunsch, zweite Aquaman-Aufgabe gelöst!

Belohnung: Spraymotiv "Dreizack!"

Fange im Verlauf eines Matches zwei verschiedene Fische

Diese Herausforderung ist so simpel wie sie klingt: Besorge Dir eine Angelrute (zum Beispiel aus dem Fass im Norden von Sweaty Sands), such Dir ein ruhiges Plätzchen, wirf die Leine bei einem Fischschwarm ins Wasser und warte, bis ein Fisch anbeißt. Wiederhole das, bis Du zwei verschiedene Fische gefangen hast.

Belohnung: Emoticon "Meer-Shaka"

Absolviere ein Schwimmzeitrennen bei Dirty Docks

Lande für diese Aquaman-Challenge im südlichen Teil des Planquadrats H4, ganz im Osten der Map. In der Nähe der beiden orangefarbenen Kräne schwebt ein Stoppuhr-Symbol über der Wasseroberfläche. Schwimme darauf zu und aktiviere es. Anschließend tauchen mehrere leuchtende Kugeln vor Dir im Wasser auf und ein Countdown startet. Schwimme innerhalb des Zeitlimits durch alle Kugeln hindurch, um die Herausforderung zu bestehen.

Belohnung: Rücken-Accessoire "Majestätische Muschel"

Verdeckte Herausforderung in Woche 5

Die fünfte und letzte Aquaman-Herausforderung steht erst ab dem 16. Juli zur Verfügung.

Belohnung: Erntewerkzeug "Aquamans Dreizack"

Variante des Aquaman-Skins am Wasserfall in der Schönen Schlucht freischalten

Hast Du alle fünf Herausforderungen gelöst, schaltest Du Aquaman in seinem goldgeschuppten Superhelden-Outfit frei und kannst den Skin nun im Spind anlegen. Es gibt allerdings noch die Stilvariante "Aquaman (Arthur Curry)", in der der Held eine schwarze Jeans und Tätowierungen auf dem nackten Oberkörper zur Schau trägt. Die Variante kannst Du erst freischalten, wenn Du den Standard-Skin bereits hast. Die zugehörige Herausforderung lautet:

Tauche über den Rand des Wasserfalls in der Schönen Schlucht, während Du das Outfit "Aquaman" trägst.

Die Schöne Schlucht liegt nordwestlich von Lazy Lake. Rüste das Aquaman-Outfit im Spind aus und begib Dich zu der Stelle auf der Karte, an der der kleine Fluss in den See mündet. In der Spielwelt ist hier ein Wasserfall. Springe in den Fluss und lass Dich über den Rand tragen. Damit gehört auch das letzte Item aus der Aquaman-Kollektion Dir!