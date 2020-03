"Fortnite" Brutus' Besprechung: Sicherheitspläne stehlen – so geht's

In "Fortnite" kannst Du den Brutus-Skin mit der finalen Herausforderung der "Brutus' Besprechung"-Mission den Fraktionen Ghost oder Shadow beitreten lassen. Die Aufgabe: Sicherheitspläne stehlen und bei einer Fraktion abgeben. Hier liest Du, wie das geht und Du den entsprechenden Look freischaltest.

Wenn Du die finale Mission für den Shadow- oder Ghost-Stil von Brutus sehen kannst, hast Du die schwerste Arbeit schon hinter Dir – nämlich das Absolvieren der zugehörigen Herausforderungen aus zwei Wochen. Falls das nicht der Fall sein sollte, löse sie zuerst und komm dann wieder.

Die finale Mission für den Shadow- oder Ghost-Stil lautet:

Stiehl Sicherheitspläne aus der Bohrinsel The Rig, der Yacht oder dem Hai-Versteck The Shark und bringe sie zu Shadow oder Ghost.

Du siehst sie im Agenten-Menü (Tür links im Hauptquartier-Bildschirm). Die Mission ist gleich, egal, für welchen der beiden Skins Du Dich entscheidest. Aber Deine Entscheidung für eine Seite ist endgültig und Du kannst pro Account nur einen der beiden Skin-Stile besitzen.

Schritt 1: Stiehl die Sicherheitspläne!

©Epic Games/TURN ON 2020 fullscreen Hier gibt's die Sicherheitspläne. Tipp: Auf der Bohrinsel ist das Stehlen am schwersten!

Lande an einem der genannten Orte. Suche nach den geheimen Plänen, die Du aus einem Computer-Terminal herunterladen kannst. Auf der Yacht ist das besonders einfach: Laufe ins Untergeschoss des Schiffes. Gleich neben der Küche steht der Computer, mit dem Du nun interagieren kannst. Falls Du nicht weiterkommst, folge diesem Video.

Schritt 2: Pläne in Briefkasten von Shadow oder Ghost werfen

Anschließend musst Du die Pläne in einem Briefkasten deponieren und sie damit entweder Shadow oder Ghost zukommen lassen. Schwarze Briefkästen gehören Shadow, weiße Briefkästen gehören Ghost. Aber keine Angst: Interagieren kannst Du nur mit den Briefkästen, die zur von Dir zuvor ausgewählten Fraktion passen.

Du findest die Briefkästen zum Beispiel bei Steamy Stacks im Gebiet zwischen den beiden Kühltürmen, aber auch an vielen anderen benannten Orten überall in der Spielwelt. Schau einfach am Straßenrand genauer hin und Du kannst sie kaum übersehen. Meist sind die Briefkästen der jeweils anderen Fraktion nicht weit entfernt.

Je nachdem, in welchen Briefkasten Du die Pläne geworfen hast, schaltest Du den Shadow-Stil oder den Ghost-Stil für Brutus frei.