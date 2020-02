Im Battle Pass von "Fortnite", Kapitel 2, Season 2 gibt es einen geheimen Skin: den Marvel-Superhelden Deadpool. Willst Du ihn freischalten, musst Du wöchentliche Herausforderungen lösen, die das Spiel aber gut vor Dir versteckt. Wir zeigen Dir, wie Du sie findest.

In den Trailern zur neuen "Fortnite"-Season hat Entwickler Epic Games schon Hinweise auf auf den geheimen Deadpool-Skin versteckt. So ist der vorlaute Söldner kurz in der Szene des Story-Trailers zu sehen, in der Bananen-Held Schali sich zum Agenten umzieht. Im Mittelpunkt steht er dann am Ende des Battle-Pass-Trailers. Aber ist er auch im Spiel zu finden? Ja – aber Du musst kurz suchen.

Hinweis Um Deadpool freizuspielen, musst Du den Battle Pass der aktuellen Season besitzen.

Deadpools Raum hinter der goldenen Lüftung finden

Klicke im Hauptmenü von "Fortnite" auf den "Battle Pass"-Reiter, um in Dein Agenten-Hauptquartier zu gelangen. Klicke dann auf den goldenen Lüftungsschacht neben der Treppe rechts im Bild. Dadurch gelangst Du in ein dreckiges Badezimmer, in dem Socken und Graffiti auf Deadpool hinweisen. Klicke hier auf den Computer, um die wöchentlichen Herausforderungen zum Freischalten des Skins zu sehen. Du musst sie Woche für Woche absolvieren, um am Ende den Deadpool-Skin Dein Eigen nennen zu dürfen.

©Epic Games/TURN ON 2020 fullscreen Hinter der Lüftung (roter Kreis) versteckt sich ein eigenes Deadpool-Menü.

Deadpool-Herausforderung in Woche 1

In Woche 1 sollst Du einen Brief finden, den Deadpool an Epic Games geschrieben hat und dann NICHT dem Busfahrer danken.

Den Brief findest Du direkt im Badezimmer auf dem Boden unten links – neben der Flasche und dem zerdrückten Kaffeebecher. Lies den Brief, in dem der Superheld sein neues Schlachtenbus-Design vorstellt. Ziemlich einfach.

Dem Busfahrer nicht zu danken, ist noch einfacher. Spring einfach zu Beginn einer Runde aus dem Schlachtenbus, ohne vorher die B-Taste (auf der PC-Tastatur) oder die Nach-Unten-Taste auf dem Steuerkreuz Deines Konsolen-Controllers zu drücken.

Die wöchentliche Herausforderung für Woche 1 ist damit erledigt und Du bekommst ein Deadpool-Banner. Komm in Woche 2 wieder, um weiter auf den Skin hinzuarbeiten.