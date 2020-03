"Fortnite" Propantanks finden: Fundort, Karte & Tipps zur Mission

Um die TNTina-Herausforderungen in "Fortnite" zu lösen, sollst Du Propantanks finden und damit Gebäude zerstören. Hier liest Du, wo Du die Gegenstände findest, wie Du sie benutzt und worauf Du beim Sprengen achten solltest.

Agentin TNTina mag es, wenn's knallt – das verrät schon ihr Name. Kein Wunder, dass Du für ihre Mission "TNTinas Test" auch einiges in die Luft jagen musst – zum Beispiel Propantanks! Die Gaskanister explodieren bei Beschuss und um die Herausforderung zu bestehen, sollst Du auf diese Weise 10 Gebäude zerstören. Aber wo findest Du eigentlich Propantanks?

Fundort der "Fortnite"-Propantanks

Viele Tanks gibt es auf der Map nicht, doch mit ziemlicher Sicherheit findest Du welche bei The Rig – wenn andere Spieler nicht schon alle weggesprengt haben. Lande also auf der Bohrinsel im Südwesten der Karte und mach Dich auf die Suche. Du kannst die knallroten Kanister kaum übersehen. Achte dabei nicht nur auf andere Spieler, sondern auch auf Handlanger, die hier patroullieren.

©Epic Games/TURN ON 2020 fullscreen Lande bei The Rig um Propantanks in Hülle und Fülle zu finden.

Tipp Bei The Rig läuft auch TNTina höchstpersönlich als Bossgegner herum. Erledige sie und Du kannst Dir ihren legendären Bogen mit Explosivpfeilen schnappen. Der erleichtert Dir das Lösen einer anderen Herausforderung aus der TNTina-Mission, für die Du Explosiv-Eliminierungen schaffen musst.

Propantanks einsetzen & Gebäude zerstören

Um einen Propantank einzusetzen, laufe auf ihn zu und nimm ihn per Knopfdruck auf. Trage ihn an den Ort, an dem Du ihn in die Luft jagen willst, wirf ihn an sein Position und schieße darauf, bis er explodiert. Zerstöre auf diese Weise 10 Gebäudeteile und Du hast die Mission geschafft. Beachte: Holzteile kriegst Du mit einem Propantank sofort klein, Metallgebäude brauchen zwei Detonationen.