"Fortnite" Season 5: Charaktere finden – Alle NPC-Fundorte

Die "Fortnite"-Insel ist in Season 5 belebt! NPC-Charaktere stehen herum und bieten Dir Quests und Kopfgelder an. Du willst Deine Sammlung vervollständigen und alle finden? Wir zeigen Dir alle Fundorte.

Die neuen Kopfgelder in "Fortnite", mit denen Du wertvolle Goldbarren verdienen kannst, machen Dich in Season 5 zum Kopfgeldjäger. Um die Quests und Aufträge anzunehmen oder Dein Gold gegen Items zu tauschen, musst Du aber zuerst mit den Charakteren auf der Insel sprechen. Unsere Liste zeigt Dir, wie Du alle aufspürst.

Alle 40 Charaktere in einer Liste

Die NPCs stehen an unterschiedlichen Orten und es gibt eine ganze Menge davon – 40, um genau zu sein. Die folgende Liste zeigt Dir alle Fundorte, an denen Du die Quest-Geber und Händler typischerweise findest. Beachte: Manche NPCs haben mehrere Orte, an denen sie auftauchen können.

Lexa: Hunter's Haven

Hunter's Haven Reese: Dirty Docks

Dirty Docks Menace: Colossal Coliseum

Colossal Coliseum Mancake: Butterbude (Haus südlich des Nullpunkts)

Butterbude (Haus südlich des Nullpunkts) Mave: Schiffbruch-Bucht (südöstliche Küste, östlich von Catty Corner)

Schiffbruch-Bucht (südöstliche Küste, östlich von Catty Corner) Kondor: Misty Meadows

Misty Meadows Der Mandalorianer (Boss): bei der Razor Crest

bei der Razor Crest Der Schnitter: Turbobude (Küstenhaus ganz im Westen)

Turbobude (Küstenhaus ganz im Westen) Brutus: Dirty Docks

Dirty Docks Deadfire: Büro des Sheriffs (Haus östlich des Nullpunkts)

Büro des Sheriffs (Haus östlich des Nullpunkts) Schlachtenstäbchen: Abgestürzte Fracht (Bucht westlich von Sweaty Sands)

Abgestürzte Fracht (Bucht westlich von Sweaty Sands) Bullseye: Brücke bei Steamy Stacks, Straße östlich von Craggy Cliffs, Straße westlich von Sweaty Sands

Brücke bei Steamy Stacks, Straße östlich von Craggy Cliffs, Straße westlich von Sweaty Sands Patronengurt: Flushed Building (Hütte bei der Fabrik südlich von Slurpy Swamp)

Flushed Building (Hütte bei der Fabrik südlich von Slurpy Swamp) Weitschuss: Berg östlich von Misty Meadows

Berg östlich von Misty Meadows Bombasto: Gewöhnliche Hütte (auf der Insel nordöstlich von Stealthy Stronghold)

Gewöhnliche Hütte (auf der Insel nordöstlich von Stealthy Stronghold) Inferna: Herrliche Höhen (Landzunge nordwestlich von Steamy Stacks), Holzzelt (zwischen Sweaty Sands und Holly Hedges)

Herrliche Höhen (Landzunge nordwestlich von Steamy Stacks), Holzzelt (zwischen Sweaty Sands und Holly Hedges) Genesung: Hügelhaus (nordöstlich von Pleasant Park), Craggy Cliffs

Hügelhaus (nordöstlich von Pleasant Park), Craggy Cliffs Großer Schluckus: Slurpy Swamp, Elendsviertel (Küste westlich von Slurpy Swamp)

Slurpy Swamp, Elendsviertel (Küste westlich von Slurpy Swamp) Kyle: Holzhütte (südlich von Misty Meadows), Anhänger bei Weeping Woods

Holzhütte (südlich von Misty Meadows), Anhänger bei Weeping Woods Cole: Schiffbruch-Bucht (südöstliche Küste, östlich von Catty Corner), zwischen Bergen nördlich von Retail Row

Schiffbruch-Bucht (südöstliche Küste, östlich von Catty Corner), zwischen Bergen nördlich von Retail Row Ragnarök: Langschiffladen (westlich von Holly Hedges)

Langschiffladen (westlich von Holly Hedges) Buschranger: Rapids Rast (zwischen Lazy Lake und Catty Corner), westlich von Salty Towers, Holzhütte zwischen Obstgarten und Steamy Stacks

Rapids Rast (zwischen Lazy Lake und Catty Corner), westlich von Salty Towers, Holzhütte zwischen Obstgarten und Steamy Stacks Dummy: nördlich von Pleasant Park, Compact Cars (Schrottplaz zwischen Colossal Coliseum und Dirty Docks)

nördlich von Pleasant Park, Compact Cars (Schrottplaz zwischen Colossal Coliseum und Dirty Docks) Zündkerzenkünstlerin: Tankstelle südlich von Weeping Woods, Tankstelle bei Lazy Lake, Tankstelle südlich des Staudamms (östlich von Weeping Woods)

Tankstelle südlich von Weeping Woods, Tankstelle bei Lazy Lake, Tankstelle südlich des Staudamms (östlich von Weeping Woods) Nite Rider: Steamy Stacks, FN-Radio (östlich von Craggy Cliffs), Sweaty Sands

Steamy Stacks, FN-Radio (östlich von Craggy Cliffs), Sweaty Sands Turk: große Lazy-Lake-Insel, Kanu-See (südwestlich von Dirty Docks)

große Lazy-Lake-Insel, Kanu-See (südwestlich von Dirty Docks) Angelmeisterin: am Steg von Sweaty Sands, Zapplerteich (südöstlich von Sweaty Sands)

am Steg von Sweaty Sands, Zapplerteich (südöstlich von Sweaty Sands) Gaunerin: Lazy Lake, Holly Hedges

Lazy Lake, Holly Hedges Schnüffler: Retail Row, Sweaty Sands

Retail Row, Sweaty Sands Grimmbi: Pfannkuchenfestung (Ruine südwestlich von Coral Castle)

Pfannkuchenfestung (Ruine südwestlich von Coral Castle) Sonnenblume: Obstgarten (nördlich von Colossal Coliseum)

Obstgarten (nördlich von Colossal Coliseum) Eiserner Bauer: Eiserne Farm (südlich vom Obstgarten)

Eiserne Farm (südlich vom Obstgarten) Mopser: Retail Row, Pleasant Park

Retail Row, Pleasant Park Kit: Catty Corner

Catty Corner Beefboss: Durrr-Burger-Imbisswagen (östlich von Stealthy Stronghold), Durrr Burger (westlich von Weeping Woods)

Durrr-Burger-Imbisswagen (östlich von Stealthy Stronghold), Durrr Burger (westlich von Weeping Woods) Tomatenkopf: Pizza Pit (nördlich von Colossal Coliseum), an der Straße nördlich von Flush Factory

Pizza Pit (nördlich von Colossal Coliseum), an der Straße nördlich von Flush Factory Bunker-Jonesy: Camp Cod (Insel ganz im Süden), Schiffbruch-Bucht (an der Küste südöstlich von Catty Corner)

Camp Cod (Insel ganz im Süden), Schiffbruch-Bucht (an der Küste südöstlich von Catty Corner) Bigfoot: Baum im Nordwesten von Weeping Woods

Baum im Nordwesten von Weeping Woods Rabatz: Hydro 16 (Haus beim Staudamm, östlich von Slurpy Swamp)

Hydro 16 (Haus beim Staudamm, östlich von Slurpy Swamp) Fischstäbchen: Coral Castle, Craggy Cliffs

Das hier eingebundene Video zeigt Dir die Standorte ebenfalls im Überblick:

Wenn Du in der Nähe eines Charakters bist, halte Ausschau nach einem Sprechblasen-Symbol – es zeigt Dir den genauen Ort an, an dem die Figur steht. Einmal entdeckte Charaktere kannst Du Dir im Menü unter "Sammlungen" jederzeit anschauen. Bei NPCs mit mehreren Fundorten siehst Du hier auch, an welchen Orten Du sie schon besucht hast.