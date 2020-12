"Fortnite" Season 5: Razor Crest besuchen – So findest Du das Schiff

In Kapitel 2, Season 5 von "Fortnite" landet der Mandalorianer in seinem Raumschiff Razor Crest auf der Insel. Für eine Stil-Herausforderung sollst Du das Schiff besuchen. Hier erfährst Du, wo Du es findest.

"Besuche die Razor Crest" – so lautet die Aufgabe, die Dir "Fortnite" stellt, damit Du die Rüstung des Mandalorianer-Skins aus dem Battle Pass upgraden darfst. Am besten landest Du direkt nach dem Absprung aus dem Battle Bus bei dem Schiff.

Hier liegt die Razor Crest in "Fortnite"

Du findest die Razor Crest südlich vom neuen Ort Colossal Coliseum und direkt am Ufer des Flusses an der Stelle, wo sich drei Wasserwege treffen. Die Karte zeigt Dir genau, wo Du suchen musst:

fullscreen Fundort der Razor Crest in "Fortnite", Season 5 (roter Kreis). Bild: © Epic Games/TURN ON 2020

Vorsicht vor dem Mandalorianer!

Lande am besten direkt auf dem Schiff oder an der Seite, an der der Fluss vorbeifließt. Der Mandalorianer ist nämlich manchmal in der Nähe seines Schiffes unterwegs und kann ganz schön ungehalten werden! Sieht er Dich, greift er an und kann Dir ordentlich Schaden zufügen. Besser, Du schaust nur ganz kurz bei der Razor Crest vorbei und machst Dich dann direkt wieder aus dem Staub.

Hast Du den Battle Pass gekauft, schaltest Du durch das Besuchen des Schiffs eines von zwei Beskar-Schulterteilen für den Mandalorianer-Skin frei.