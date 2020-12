"Fortnite" Season 5: So funktionieren Kopfgelder & Barren

Kopfgelder und Barren sind neu in Kapitel 2, Season 5 von "Fortnite". Mache Jagd auf andere Spieler oder löse spezielle Quests – und Du bekommst Gold als Belohnung. Alles über die neuen Features liest Du hier.

Kopfgeldjäger sind auf der "Fortnite"-Insel gelandet! Von neuen Charakteren auf der Insel kannst Du Dir in Season 5 Kopfgeld-Aufträge abholen, für deren Abschluss Du Barren aus Gold erhältst. Die Barren kannst Du wiederum in Upgrades und Gegenstände investieren.

Kopfgeld-Charaktere finden

Um Dir ein Kopfgeld zu holen, besuchst Du zunächst einen NPC in der Spielwelt. Diese Charaktere stehen an unterschiedlichen Orten – unter anderem an den folgenden Locations:

im Haus südlich des Nullpunkts

im Haus südöstlich des Nullpunkts

in Colossal Coliseum

in Sweaty Sands

im Küstenhaus ganz im Westen der Karte

in Catty Corner

Wenn Du in der Nähe eines Charakters bist, halte Ausschau nach einem Sprechblasen-Symbol – es zeigt Dir den genauen Ort an, an dem die Figur steht. Sprich den NPC an.

Kopfgeld oder Quest auswählen und abschließen

Nun kannst Du aus einer Reihe von Quests wählen, die unterschiedliche Dinge von Dir verlangen. Für Kopfgeld-Aufträge musst Du bestimmte Spieler eliminieren, für andere Quests sollst Du etwa Waffen oder Materialien sammeln oder Schaden mit bestimmten Waffen zufügen. Entscheide Dich für eine Quest und versuche, sie in der laufenden Runde zu erledigen. Gelingt Dir das, bekommst Du als Belohnung Barren.

Tipp Musst Du Jagd auf einen bestimmten Spieler machen, wird Dir auf Deiner Karte ein gelber Kreis angezeigt, in dessen Bereich Du Dein Ziel antriffst.

Was bringen die Goldbarren in "Fortnite"?

Mit den gesammelten Barren kannst Du von den Charakteren, die Dir auch die Quests geben, verschiedene nützliche Dinge kaufen. Dazu zählen unter anderem:

Munition

Heilgegenstände

Waffen

Wiederbelebungen für Teammitglieder

Beute-Kisten in der Umgebung sichtbar machen

Bodyguard-Dienste – der NPC folgt Dir dann und schießt auf Deine Feinde

Sprich einfach einen Charakter an, während Du Barren bei Dir trägst. Am unteren Bildschirmrand kannst Du sehen, was der NPC im Angebot hat und wie viel Gold Du dafür ausgeben musst. Unterschiedliche Charaktere haben unterschiedliche Items im Angebot.

Tipp Goldbarren bekommst Du nicht nur aus Kopfgeld-Aufträgen und Quests, sondern in kleineren Mengen auch durch Eliminierungen und aus Kisten.

Zusammenfassung