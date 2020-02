"Fortnite": So findest Du Handlanger & nutzt Sicherheitsscanner

Handlanger und Türen mit Sicherheitsscannern sind neu in "Fortnite". In Kapitel 2, Season 2 (alias Season 12) musst Du Handlangern für manche Missionen Schaden zufügen und Türen mit Sicherheitsscannern öffnen. Wir erklären Dir, wo Du sie findest und wie Du sie richtig nutzt.

Handlanger sind computergesteuerte Gegner, die Du in "Fortnite: Battle Royale" neuerdings antriffst. Du findest die KI-Gegner an allen neuen Orten, die das Spiel mit dem Update zum Saisonstart eingeführt hat:

die Behörde "The Agency"

die Bohrinsel "The Rig

die Grotte "The Grotto"

das Hai-Versteck "The Shark"

die Yacht "The Yacht"

Handlanger & Agenten-Bosse: Neue KI-Gegner in "Fortnite"

Handlanger greifen Dich an, wenn Du ihnen zu nahe kommst. Schieße auf sie, um ihnen Schaden zuzufügen – so weit, so logisch. Hast Du einen Handlanger besiegt, geht er zu Boden und kriecht herum. Gehst Du nun zu ihm hin, hast Du zwei Optionen:

Du kannst Du ihn aufheben und herumtragen (was das soll, siehe unten),

oder ihm Informationen abpressen – dann werden Dir für kurze Zeit Gegner in der Umgebung angezeigt.

Schießt Du stattdessen weiter auf ihn, erledigst Du ihn ganz und lässt er Beute fallen.

Manche Handlanger sind besonders stark – das sind die Agenten-Bosse, die wie einige der Skins aus dem Battle-Pass aussehen und auch so heißen. Besiegst Du diese Spezial-Gegner, lassen sie legendäre Waffen fallen. Der goldene Geheimagent Midas trägt etwa ein besonderes Trommel-Maschinengewehr, das Du ihm abluchsen kannst.

©Epic Games 2020 fullscreen Midas (vorne) ist der Posterboy von Kapitel 2, Season 2 – und im Spiel als Skin und Bossgegner zu finden.

Türen & Kisten mit Sicherheitsscanner öffnen

Handlanger spielen außerdem eine wichtige Rolle beim Öffnen von Sicherheitsscanner-Türen und -Kisten. Diese Türen und Kisten findest Du ebenfalls neuerdings in "Fortnite". Du kannst sie nicht selber öffnen, sondern nur, wenn Du einen Handlanger mitbringst, den Du vor den Scanner halten kannst. Also schieße einen nieder, trage ihn zum Scanner, drücke die angezeigte Taste und voilá! Die Tür oder Kiste geht auf.