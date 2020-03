Fortnite TNTina finale Mission: Wo sind Übergabekästen zum Zerstören?

Um die TNTina-Stile in "Fortnite" freizuspielen sollst Du Übergabekästen von Ghost oder Shadow mit Explosionswaffen zerstören. Aber wo findest Du diese Briefkästen für die Herausforderung? Und wo bekommst Du am einfachsten Explosionswaffen her? Wir verraten es Dir.

Wenn Du die finale Mission für den Shadow- oder Ghost-Stil von TNTina in "Fortnite" sehen kannst, hast Du die zugehörigen Herausforderungen aus zwei Wochen schon absolviert. Falls das nicht der Fall sein sollte, löse sie zuerst und kehre dann wieder ins Agenten-Menü zurück.

Die finalen Missionen für die TNTina-Stile lauten:

Zerstöre Shadow-Übergabekästen mit Explosionswaffen.

Zerstöre Ghost-Übergabekästen mit Explosionswaffen.

Du siehst sie im Agenten-Menü (Tür links im Hauptquartier-Bildschirm). Nimm eine der beiden Missionen an – je nachdem, welchen Skin-Stil Du haben willst. Beachte: Du kannst pro Account nur einen Stil freischalten. Hast Du eine der beiden Missionen angenommen, aber noch nicht abgeschlossen, kannst Du sie aber jederzeit gegen die andere auswechseln.

Schritt 1: Explosionswaffen bekommen

Explosionswaffen sind Raketenwerfer, Granaten, Näherungsminen, Fenrzündladungen und ähnliche Waffen. Besonders viele davon bekommst Du im Modus "Gruppenkeile". Hier sind außerdem automatische Wiederbelebungen aktiv, sodass Du genügend Versuche haben solltest, Übergabekästen zu finden und zu zerstören.

Schritt 2: Übergabekästen finden & zerstören

Wenn Du die finale Mission aus "Brutus' Besprechung" bereits gelöst hast, kennst Du die Übergabekästen schon: Es handelt sich dabei um die Briefkästen, in die Du auch die Sicherheitspläne werfen musstest. Es gibt eine ganze Menge dieser Kästen in "Fortnite" – die weißen gehören zu Ghost, die schwarzen zu Shadow. Du musst pro Mission zwei Kästen zerstören, halte einfach am Straßenrand nach ihnen Ausschau.

Fundorte von Shadow- und Ghost-Übergabekästen

Ein paar gute Fundorte von Shadow-Übergabekästen:

am westlichen Ortseingang von Salty Springs

im Nordwesten von Holly Hedges, unter dem großen Baum auf dem Kreisverkehr

im Westen von Sweaty Sands, vor dem mit Brettern verbarrikadierten Eingang zum umzäunten Gebiet

Ein paar gute Fundorte von Ghost-Übergabekästen: