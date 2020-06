"Fortnite": Tresorraum in Catty Corner finden & betreten

Für eine Battle-Pass-Herausforderung in "Fortnite" Season 3 sollst Du den Tresorraum in Catty Corner betreten. Wir zeigen Dir den Weg und erklären, wie Du den Safe knackst.

Catty Corner ist ein neuer Ort in der dritten "Fortnite"-Season – und gleich ein Schauplatz der ersten wöchentlichen Herausforderungen. Um den Tresorraum zu betreten, lande zunächst in der Nähe des Ortes – Du findest ihn im Südosten der Karte im Planquadrat G7. Bewaffne Dich aber möglichst gut, bevor Du Catty Corner betrittst!

Tresorraum in Catty Corner finden

Die Location ist ein umzäuntes Gebiet, in dem Wohnwagen, Wohncontainer und ein zentrales großes Gebäude stehen. Betritt Catty Corner am besten von der Straße im Süden aus durch die Einfahrtslücke in der Mauer. Zu Deiner Linken siehst Du zwei übereinander gestapelte Container – der Tresorraum befindet sich im unteren. Vorher brauchst Du aber die Zugangskarte.

Miniboss besiegen, Schlüsselkarte erhalten

In Catty Corner tummeln sich einige Handlanger, die Dich beim Betreten des Orts angreifen werden. Einer davon ist ein Miniboss – ein Kater mit menschenähnlichem Roboterkörper. Besiege ihn und sammle danach die Schlüsselkarte ein. Laufe dann um den Container herum und schiebe die Karte in das Computer-Terminal unter dem Vordach. Die Tresortür öffnet sich – und Du hast die Aufgabe gelöst!

Den kompletten Weg zur Lösung zeigt Dir auch das eingebettete Video: