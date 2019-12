"Fortnite" Winterfest: Alle Herausforderungen & Tipps zum Event

"Fortnite" läutet die Weihnachtszeit ein: Das Event "Winterfest" bringt neue Herausforderungen und einen Haufen Geschenke in das Battle-Royale-Spiel. Hier sind die Aufgaben im Überblick – mit ein paar Tipps für die Lösung.

Das "Fortnite-Winterfest läuft vom 18. Dezember 2019 bis 7. Januar 2020 und führt die Lodge als neue Lobby ein. Das heißt: Viele Herausforderungen des Events musst Du gar nicht im Spiel erledigen. Stattdessen klickst Du im Hauptmenü auf die Schneeflocke am oberen Bildschirmrand und dann auf "Lodge besuchen" unten rechts. Nun gelangst Du in eine gemütliche Hütte voller Geschenke.

Jeden Tag kannst Du Geschenke auspacken, indem Du sie anklickst – aber immer nur eines pro Tag. Die Event-Aufgaben werden ebenfalls erst nach und nach freigeschaltet. Logge Dich also täglich ein, schau in der Hütte vorbei und leere den Weihnachtsstrumpf am Kamin!

Alle Winterfest-Herausforderungen im Überblick