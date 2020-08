In Kapitel 2, Season 4 von "Fortnite" kannst Du einen Wolverine-Skin und verschiedene Accessoires freispielen. Dazu musst Du eine Reihe von Aufgaben lösen, die Dich quer durch die Spielwelt schicken. Hier findest Du alle Herausforderungen im Überblick sowie Tipps für die Lösung.

Insgesamt neun Items im Stil des klauenbewehrten Marvel-Helden Wolverine kannst Du Dir in "Fortnite" erspielen. An jede Freischaltung ist eine Herausforderung geknüpft, allerdings siehst Du die Challenges nicht alle auf einmal: Sie werden im Laufe von Season 4 nach und nach freigeschaltet. Wir aktualisieren diesen Artikel laufend, falls Du eine Aufgabe hier noch nicht siehst, kehre also in ein paar Tagen zurück.

Herausforderung 1: Kratzspuren finden

Die erste Wolverine-Herausforderung lautet "Untersuche drei geheime Kratzspuren". Es gibt mehr als drei Kratzspuren auf der Map, Du musst aber nur drei finden. Lande dazu bei Weeping Woods und suche das Gebiet ab. Kratzspuren findest Du:

unter der Terrasse des Holzhauses im Norden des Ortes

am grünen Wohnwagen

auf einem Felsen in dem kleinen See

an einem Kühlschrank im Holzturm

an einem Pfeiler der Holzbrücke

an der Innenseite der Tür des Toilettenhäuschens südlich des großen Hauses

Belohnung: Spraymotiv "Berserkerangriff!"

Herausforderung 2: tba

Freischaltung am 3. September

Belohnung: Ladebildschirm "Adamantium-Schlitzer"

Herausforderung 3: tba

Freischaltung am 10. September

Belohnung: Rücken-Accessoire "Wolverines Trophäe"

Herausforderung 4: tba

Freischaltung am 17. September

Belohnung: Lackierung "Wildes Muster"

Herausforderung 5: tba

Freischaltung am 24. September

Belohnung: Stil "Der MCG (Wolverine, Band 2 Nr. 145)"

Herausforderung 6: tba

Freischaltung am 1. Oktober

Belohnung: Outfit "Wolverine"

Herausforderung 7: tba

Freischaltung am 1. Oktober

Belohnung: Emoticon "Waffe X"

Herausforderung 8: tba

Freischaltung am 1. Oktober

Belohnung: Banner "Wolverine-Klauen"

Herausforderung 9: tba

Freischaltung am 1. Oktober

Belohnung: Integriertes Emote "Sching!"