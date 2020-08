Gaming-Neuheiten von HyperX: Profi-Tastatur und kabelloses PS4-Headset

HyperX hat neues Zocker-Zubehör im Angebot. Die mechanische Tastatur Alloy Elite 2 bietet HyperX-Switches und eine helle RGB-Beleuchtung. Das Headset Cloud Stinger Core Wireless im PlayStation-Design möchte mit kabellosem Sound überzeugen. Hier erfährst Du, was die Neuheiten alles können – und für wen sie sich eignen.

Was ist die HyperX Alloy Elite 2?

fullscreen Die HyperX Alloy Elite 2 richtet sich an anspruchsvolle Gamer. Bild: © HyperX 2020

Die HyperX Alloy Elite 2 ist eine Gaming-Tastatur mit mechanischen Schaltern und aufwendiger RGB-Beleuchtung. Mechanische Tastaturen bieten ein genaueres Tippgefühl und eine längere Haltbarkeit als die günstigen Tastaturen mit Gummimatte ("Rubberdome").

Was ist das Cloud Stinger Core Wireless?

fullscreen Das Headset HyperX Cloud Stinger Core Wireless im PlayStation-Design. Bild: © HyperX 2020

Das HyperX Cloud Stinger Core Wireless ist ein kabelloses Gaming-Headset für wenig Geld. Ein USB-Transmitter überträgt den Sound. Das Headset hat einen schwenkbaren Mikrofonarm für Gespräche mit dem Team.

Für wen eignet sich die HyperX Alloy Elite 2?

fullscreen Die Alloy Elite 2 lässt sich auch mit PS4 und Xbox One einsetzen. Bild: © HyperX 2020

Die Tastatur richtet sich vor allem an ambitionierte PC-Gamer. Sie ist aber grundsätzlich für alle User geeignet, denen präzise Tasteneingaben wichtig sind – also auch für Streamer, Videobearbeiter und Autoren. Sogar Konsolenbesitzer können die Alloy Elite 2 nutzen, allerdings lassen sich nur bestimmte PS4- und Xbox-One-Games per Tastatur steuern.

Die Tastatur lässt sich über die USB-A-Verbindung an PC, PS4 und Xbox One anschließen.

Für wen eignet sich das Cloud Stinger Core Wireless?

fullscreen Das Headset Cloud Stinger Core Wireless sorgt für kabellosen Sound beim PS4-Zocken. Bild: © HyperX 2020

Das Cloud Stinger Core Wireless im PlayStation-Design ist in erster Linie für PS4-Spieler gedacht, die ein kabelloses Gaming-Headset für wenig Geld suchen. Auch für den Einsatz am PC ist es geeignet.

Du steckst den mitgelieferten USB-Transmitter in einen freien USB-Eingang der PlayStation 4 oder des PC.

Was kann die HyperX Alloy Elite 2?

Die Alloy Elite 2 fällt auf den ersten Blick durch ihre sogenannten "Pudding Keycaps" auf. Damit meint der Hersteller die Tastenkappen, die einem Pudding ähneln: dunkle Soße oben und heller Pudding darunter. Will heißen: Der Großteil der Tastenkappen ist transparent, auch durch die Beschriftung strahlt das RGB-Licht hindurch. Das sorgt für eine intensivere Beleuchtung als bei vergleichbaren Tastaturen. Die RGB-Leiste über der Tastatur konfigurierst Du in der NGenuity-Software des Herstellers zusammen mit den anderen Tasten.

Die hauseigenen HyperX Switches sind lineare Schalter, die bei einer mittelstarken Auslösekraft nach 1,8 Millimetern auslösen. Deine Befehle werden rasant umgesetzt, gleichzeitig ist der Widerstand nicht so gering, dass Du die Schalter aus Versehen aktivierst. Die Alloy Elite 2 bietet darüber hinaus spezielle Medientasten, um etwa beim Musikhören einen Titel vorzuspringen, und einen großen Lautstärkeregler. Ein Stahlrahmen sorgt für die nötige Stabilität.

HyperX Pudding Keycaps : Größtenteils durchsichtig für eine helle RGB-Beleuchtung

: Größtenteils durchsichtig für eine helle RGB-Beleuchtung Mechanische HyperX Switches : Kurzer Gesamtweg, schnelle Betätigung

: Kurzer Gesamtweg, schnelle Betätigung RGB-Beleuchtung für jede Taste individuell, dynamische Lichtleiste oben

für jede Taste individuell, dynamische Lichtleiste oben Medientasten , Schnellzugrifftasten und Lautstärkeregler

, Schnellzugrifftasten und Lautstärkeregler Vollstahl -Rahmen

-Rahmen Personalisierung mit der Software HyperX NGenuity

mit der Software HyperX NGenuity USB 2.0 Passthrough zum Anschließen eines weiteren Gerätes wie einer Maus an die Tastatur

zum Anschließen eines weiteren Gerätes wie einer Maus an die Tastatur Vollständiges N-Key-Rollover : Alle Tasten können gleichzeitig gedrückt werden. Hat den Vorteil, dass bei mehreren gleichzeitig gedrückten Tasten alle zuverlässig erfasst werden.

: Alle Tasten können gleichzeitig gedrückt werden. Hat den Vorteil, dass bei mehreren gleichzeitig gedrückten Tasten alle zuverlässig erfasst werden. 100 % Anti-Ghosting: Die Tastatur registriert nur die wirklich gedrückten Tasten .

Was kann das Cloud Stinger Core Wireless?

fullscreen Das Mikrofon lässt sich durch Hochklappen abschalten. Bild: © HyperX 2020

Das Gaming-Headset ist leicht, stabil und kabellos an PS4 und PC nutzbar. Über ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung chattest Du mit Freunden und Teammitgliedern online. Klappst Du den Mikrofonarm nach oben, schaltet sich das Mikro ab. Auch praktisch: die Audiosteuerung an der Ohrmuschel.

Ton und Chat kabellos

Leicht und gut gepolstert

Verstellbare Stahl -Schieberegler

-Schieberegler Lautstärke- Drehrad am linken Hörer

am linken Hörer Mikrofon mit Geräuschunterdrückung

Mikrofonarm hochklappen zum Stummschalten

zum Stummschalten Laufzeit 17 Stunden

Reichweite bis zu 12 Meter

Kompatibel mit PS4 und PC

