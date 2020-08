"Ghost of Tsushima": Bambusstände finden & Entschlossenheit steigern

In "Ghost of Tsushima" steigerst Du Deine Entschlossenheit, indem Du Bambusstände entdeckst und abschließt. Dadurch kannst Du Dich häufiger heilen oder spezielle Angriffe ausführen. Wir zeigen Dir, wo Du alle Bambusstände findest.

Entschlossenheit ist in "Ghost of Tsushima" wichtig, damit sich Dein Spielcharakter Jin heilen kann und nach einem harten Kampf Gesundheit regeneriert. Je weiter Du im Spiel voranschreitest, desto mehr besondere Attacken lernst Du auch. Einige davon erfordern ein Mindestmaß an Entschlossenheit, um sie auszuführen. Je höher Deine Entschlossenheit, desto besser also Deine Chancen, erfolgreich aus einem Kampf hervorzugehen.

Manche Bambusstände lassen sich erst aktivieren, wenn Du die Siedlung oder das Dorf von den Mongolen befreit hast, etwa in Azamo.

Um Deine Entschlossenheit zu steigern, musst Du Bambusstände entdecken und erfolgreich abschließen. Dazu drückst Du bestimmte Tasten auf Deinem Dualshock schnell, erst drei, dann fünf, dann sieben. Vertippst Du Dich, kann Jin nicht alle Bambusstäbe mit seinem Schwert durchschneiden. Manche Stände sind tricky, andere etwas einfacher. Insgesamt gibt es 16 Bambusstände auf ganz Tsushima.

©Sucker Punch 2020 fullscreen Ganz im Süden von Izuhara wartet der Azamo-Bambusstand auf Dich.

Im Laufe der Hauptmission befreist Du die Siedlung Azamo zusammen mit Yuna und Kenji von den Mongolen. Anschließend kannst Du den Bambusstand abschließen. Du findest ihn, wenn Du Dich mittig auf den Platz von Azamo stellst und Richtung Meer schaust. Dreh Dich einmal nach links, lauf zwischen den Häusern den Weg entlang, die Treppen rauf und geradeaus innen an der Holzmauer weiter – schon stehst Du davor.

©Sucker Punch 2020 fullscreen Der Komatsu-Bambusstand liegt in den Mauern der Siedlung.

Den Komatsu-Bambusstand kannst Du direkt abschließen, ohne durch eine Mission Komatsu befreien zu müssen. Halte Dich in Komatsu südwestlich, lauf den Weg zwischen den Häusern vom Aussichtsturm entlang und einen kleinen Hang hinauf. Der Stand liegt in der hinteren rechten Ecke des großen Platzes vor dem Tempel.

©Sucker Punch 2020 fullscreen In Komoda befindet sich der Bambusstand zentral in der Siedlung.

In Komoda wartet ein Bambusstand in der Siedlung auf Dich. Er liegt recht mittig im Dorf. Begibst Du Dich dort hin, flattert ein goldener Vogel vor Dir her. Er führt Dich direkt zum Bambusstand. Achte auf den Vogel und sein markantes Gezwitscher und folge ihm.

©Sucker Punch 2020 fullscreen Der Bambusstand von Kashine befindet sich auf einem Hügel.

Der Kashine-Bambusstand befindet sich auf einem Hügelpass südöstlich von Komoda. Du findest ihn an einem Wachturm, an dem auch ein Händler mit weißer Farbe auf Dich wartet. Der schnellste Weg dorthin ist zu Pferd von Komoda aus.

©Sucker Punch 2020 fullscreen Der Tsutsu-Bambusstand liegt etwas versteckt mitten in der Wildnis.

Dieser Bambusstand steht praktisch irgendwo im Nirgendwo. Du kannst auf der Karte Bewachsene Biegung lesen. Direkt über dem "S" auf der anderen Seite des Flusses findest Du den Bambusstand. Er ist etwas entfernt von anderen Punkten, Du musst im Zweifelsfall etwas länger durch Tsutsu reiten.

©Sucker Punch 2020 fullscreen Der Ariake-Bambusstand liegt direkt am Fluss.

Der Ariake-Bambusstand befindet sich auf der Karte südlich von Hourens Weide. Überquerst Du bei diesem Schriftzug den Fluss nach Süden, kommst Du automatisch an dem Stand vorbei. Er liegt etwas fernab von anderen Wegepunkten, am schnellsten bist Du zu Pferd vom Kuta-Gehöft aus.

©Sucker Punch 2020 fullscreen Du kannst den Hiyoshi-Bambusstand von Sensei Ishikawas Dojo aus sehen.

Im Laufe der Geschichte um Sensei Ishikawa und seine frühere Schülerin Tomoe gelangst Du zum Hiyoshi Heilbad. Dort führt Dich ein Angestellter einen engen Trampelpfad zu Sensei Ishikawas Dojo hinauf. Direkt neben dem Trampelpfad findest Du den Bambusstand. Du kannst ihn vom Dojo aus auch sehen, wenn Du die Klippe hinunter Richtung Bäder schaust.

©Sucker Punch 2020 fullscreen Der Bambusstand von Akashima liegt direkt auf dem Weg zum Leuchtturm.

Der Akashima-Bambusstand befindet sich sehr nah an dem Leuchtturm, dessen Leuchtfeuer Du mit Hilfe deines Onkels Shimura entzündest. Die Hauptmission, die Dich erstmals nach Toyotama führt, leitet Dich praktisch automatisch zu diesem Übungsplatz.

©Sucker Punch 2020 fullscreen Beim Umugi-Bambusstand genießt Du einen schönen Ausblick aufs Meer.

Der Umugi-Bambusstand befindet sich an der Küste. Befindest Du Dich in der Siedlung der Umugi-Bucht, reite die Küste westlich hinauf und bewege Dich im Sumpfgebiet so nah am Meer wie möglich. Du findest den Stand dann automatisch nach ein paar hundert Metern.

©Sucker Punch 2020 fullscreen Der Yarikawa-Bambusstand ist erst nach der Befreiung von Yarikawa verfügbar.

Der Yarikawa-Bambusstand ist erst verfügbar, wenn Du das Dorf Yarikawa von der mongolischen Belagerung befreit hast. Anschließend findest Du den Stand direkt im Vorhof des Gebäudes, in dem der Stadthalter residiert, mit einem schönen Ausblick auf die Küste.

©Sucker Punch 2020 fullscreen In der Nähe der Ostküste von Toyotama liegt der Kushi-Bambusstand.

Recht nah bei Benkeis Falle, kurz vor der Küste, liegt der Kushi-Bambusstand. Er befindet sich praktischerweise am Ende eines Trampelpfands. Du musst also nur dem Weg und dem goldenen Vogel folgen, der Dich ab einem Umkreis von etwa 150 Metern dort hinführen will.

©Sucker Punch 2020 fullscreen Nahe bei Fürst Shimuras Lager liegt der Kubara-Bambusstand.

Der Kubara-Bambusstand liegt nördlich von Fürst Shimuras Lager, etwa auf halbem Weg zum Heiteren Wald. Halte Dich etwas nordöstlich, um nicht einfach nur nach Norden an dem Trainingsplatz vorbeizureiten.

©Sucker Punch 2020 fullscreen Der Otsuna-Bambusstand liegt auf dem Anwesen der Sakai-Familie.

Der Otsuna-Bambusstand steht im Hinterhof von Jins Elternhaus in Omi. Betrittst Du das Anwesen vom Haupteingang aus, läufst Du einmal links um das Haus herum und findest den Stand direkt.

©Sucker Punch 2020 fullscreen Der "Endloser-Wald"-Bambusstand ist direkt an der Küste von Kin.

Den "Endloser-Wald"-Bambusstand findest Du nahe dem Leuchtturm von Kin, an der östlichen Küste des Gebiets an der Spitze einer Bucht. Allerdings ist außer dem Leuchtturm und einem Fuchsbau kein Punkt in der Nähe, den Du per Schnellreise anwählen könntest. Du musst wohl oder übel extra dahinreiten.

# 15 Kin-Bambusstand

©Sucker Punch 2020 fullscreen Der Kin-Bambusstand befindet sich direkt am Kin-Heiligtum auf einer Insel im See.

Kommst Du in Akt III in den frostigen Norden von Kamiagata, startest Du zunächst am Kin-Heiligtum. Hierher kannst Du später zurückkehren. Im See befindet sich eine kleine Insel, auf dieser findest Du sowohl eine Säule der Ehre als auch den Kin-Bambusstand.

# 16 Sago-Bambusstand

©Sucker Punch 2020 fullscreen Der Sago-Bambusstand liegt auf einem Hügel.

Der Sago-Bambusstand befindet sich südwestlich der Mühle von Sago auf einem kleinen Hügelzug. Kommst Du in die Nähe, weist ein goldener Vogel Dir den Weg den kleinen Berg hinauf.