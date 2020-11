"GTA 5" & "GTA Online": Ist Crossplay möglich auf PS4, PS5, PC & Xbox?

Seit Jahren ein Hit: "GTA 5" ist auf PC, PS4 und Xbox ein moderner Klassiker. Crossplay für den Multiplayer "GTA Online" stellt ein häufig gewünschtes Feature dar, das es aber aktuell im Spiel nicht gibt. Könnte sich das mit der PS5-Version oder der Veröffentlichung für die Xbox Series X/S in Zukunft ändern? Wir klären die Fakten.

Kann man "GTA 5" & "GTA Online" mit Crossplay spielen?

Plattformübergreifendes Spielen, sogenanntes Crossplay, wird immer mehr zum Standard. Wer gern in "GTA Online" mit Freunden durch die Metropole Los Santos rasen will, kann das derzeit aber leider nur auf demselben System: Das Spiel erlaubt auch 2020 kein Crossplay zwischen PC, PlayStation und Xbox.

Dass sich daran noch etwas ändert, ist eher unwahrscheinlich: "GTA 5" und "GTA Online" sind schon recht betagt. Entwickler Rockstar Games dürfte den Fokus auf "GTA 6" legen, das sich dem Corssplay-Trend hoffentlich von Beginn an anschließt. Zu dem heiß erwarteten Sequel gibt es aber noch überhaupt keine gesicherten Informationen.

Next-Gen-Version könnte Crossplay mit Beschränkungen bringen

Letzter Hoffnungsschimmer: 2021 will Rockstar Games seinen Dauerbrenner auch auf die PS5 und Xbox Series X/S bringen. Wenn Crossplay doch noch implementiert wird, wäre das der letztmögliche sinnvolle Zeitpunkt.

Was möglicherweise funktionieren wird: sogenanntes Cross-Gen-Play – also Crossplay im selben Konsolen-Ökosystem. Das heißt, PS4-Spieler können mit Spielern auf der PS5 zusammen spielen. Gleiches gilt für Xbox One und Xbox Series X/S. Bestätigt ist aber auch das nicht.

Zusammenfassung