Virtual Reality ist nicht Dein Ding? Oder hast Du schlicht kein VR-Headset, aber trotzdem Bock auf "Half-Life: Alyx"? Wir verraten Dir, ob Du das neue Game von Valve auch ganz normal auf einem Monitor und mit Maus und Tastatur spielen kannst.

Die Frage, ob sich "Half-Life: Alyx" ausschließlich in VR spielen lässt, ist durchaus verständlich. Machen wir die Antwort kurz: Nein, das geht bisher nicht. Valve hat das Spin-off seiner legendären Ego-Shooter-Reihe speziell als Spiel für VR-Headsets mit passenden Greif-Controllern konzipiert. Ohne die entsprechende Hardware kommst Du also vorerst nicht in den Genuss von "Half-Life: Alyx".

Entwickler ist sicher: Modder werden für "Half-Life: Alyx" ohne VR sorgen

Stichwort "vorerst": Valve plant zwar auch keinen offiziellen No-VR-Modus. Entwickler Robin Walker gibt aber gegenüber Polygon an, dass man fest mit Mods rechnet, die das Spielen ohne VR-Brille möglich machen. Fans könnten also auf eigene Faust ein Update für "Half-Life: Alyx" zur Verfügung stellen, das das Game mit Maus, Tastatur und einem herkömmlichen Monitor spielbar macht.

Bringt das ohne VR überhaupt Spaß?

"Einige im Team machen sich wirklich Sorgen darüber", so Walker. "Ich persönlich mache mir da gar keine Sorgen – es wird den Leuten ganz schnell zeigen, warum wir es in VR gemacht haben." Der Spielspaß könnte tatsächlich leiden, wenn man etwa Türklinken nicht mehr richtig herunterdrücken muss oder das Laden der Waffe mit einem einfachen Knopfdruck funktioniert. Die interaktiven Gameplay-Elemente und Details machen einen großen Teil des Charmes von "Half-Life: Alyx" aus und gehen bei der Steuerung mit Maus und Tastatur wohl verloren.

System Seller Überlegst Du, ob "Half-Life: Alyx" endlich das Game ist, für das sich die Anschaffung eines VR-Headsets lohnen könnte? Unser Überblick zeigt Dir, welche Brillen das Spiel unterstützen und worauf Du achten musst.

Zusammenfassung