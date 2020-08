Während Abby mit Manny und Mel in "The Last of Us Part 2" durch Seattle flieht, findet sie einen fetten Tresor. Die Kombination für den Safe sei "der große Gewinn", lässt Dich eine Notiz wissen. Aber wo befindet sich der entscheidende Hinweis und wie lautet der Code, mit dem Du an den Inhalt des Geldschranks kommst? Wir helfen.

Die Kombination für diesen Safe in "The Last of Us Part 2" entspricht der Nummer eines Lotterieloses, das an einer Pinnwand hängt. Du willst schnell weiterspielen und einfach nur den Code wissen? Kein Problem! Er lautet: 17-38-07. Der interessanteste Inhalt des Tresors ist eine neue Waffe, die Jagdpistole. Im Folgenden erklären wir auch, wie Du die Kombination im Spiel selbst finden kannst.

"Der große Gewinn": Wo befindet sich die Safe-Kombination?

An ihrem ersten Tag in Seattle kommt Abby irgendwann an einem massiven Bauwagen vorbei, den sie durch ein Fenster auf der Rückseite betreten kann. Darin liegt auf einem Aktenschrank die "WLF-Waffenlager-Notiz" mit dem Hinweis auf den großen Gewinn. Daneben, an der Wand zwischen den beiden Fenstern, hängt eine Pinnwand. Darauf ist das Lotterielos mit der Überschrift "Terra Lotto" befestigt, die Safe-Kombination ist rot eingekreist.

Wo genau steht der Tresor zur Lottozahl?

Den Tresor findest Du gegenüber in einem Haus, dessen Tür verschlossen ist. An der Seite des Gebäudes ist jedoch ein Loch, durch das Abby sich hineinzwängen kann. Der rostbraune Safe steht zwischen einigen blauen Fässern und alten Kartons an einer Wand. Gib den Code 17-38-07 ein, und die Tür lässt sich problemlos öffnen.

