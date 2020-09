Erlaubt "Marvel's Avengers" Crossplay zwischen PS4, Xbox, PC & Stadia?

"Marvel's Avengers" macht Dich und Deine Freunde auf PS4, Xbox One, PC und Stadia zum Superhelden-Team. Aber ziehen die Rächer via Crossplay auch plattformübergreifend in den Kampf gegen A.I.M.? Wir klären die Fakten.

Crossplay lässt Spieler auf unterschiedlichen Plattformen problemlos zusammenspielen, Cross-Save und Cross-Buy erlauben es zudem, bequem zwischen den Systemen zu wechseln und gekaufte Inhalte mitzunehmen. Immer mehr Spiele unterstützen die Features, doch Fans von "Marvel's Avengers" müssen ohne sie auskommen: Es gibt keine Möglichkeit für Spieler auf PlayStation, Xbox, Windows-Rechnern und Google Stadia, mit Gamern auf einer anderen Plattform zusammenzuspielen. Der Koop-Multiplayer funktioniert ausschließlich unter Spielern auf demselben System. Auch Cross-Save und Cross-Buy bietet das Spiel nicht.

Derzeit kein Crossplay für PS4, Xbox One, PC & Stadia

Wenn die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen, wird allerdings immerhin eine Art von Crossplay möglich: Innerhalb derselben Konsolenfamilie können Besitzer des Spiels zusammenspielen, Speicherstände und gekaufte Inhalte lassen sich zudem zwischen jetziger und kommender Generation übertragen. Wer auf PS4 zockt, kann also mit PS5-Besitzern spielen. Gleiches gilt für Besitzer von Xbox One und Xbox Series X. Aber: Konkurrenz-Konsolen bleiben getrennt – Xbox Series X und PlayStation 5 zocken weiterhin nicht zusammen, und auch PC-Spieler sowie Stadia-Abonnenten bleiben unter sich.

Eingeschränktes Crossplay nur für PS5 & Xbox Series X: Was soll das?

Technisch wären Crossplay sowie Cross-Save und Cross-Buy zwischen den Plattformen vermutlich relativ leicht umsetzbar: Um den Multiplayer-Modus zu spielen, benötigst Du bereits jetzt auf jeder Plattform einen Account bei Publisher Square Enix. Über diesen Account, der den Spielfortschritt, deine Charaktere und Deine Items zentral verwaltet, wird auch das Next-Gen-Crossplay möglich.

Dass es kein systemübergreifendes Crossplay gibt, liegt wahrscheinlich an Exklusiv-Deals: So werden beispielsweise PlayStation-Kunden Spider-Man als exklusiven Helden bekommen, möglicherweise sind in Zukunft noch weitere Boni dieser Art geplant. Hier stößt der Plattform-Mix an seine Grenzen – sehr zum Ärger von Avengers-Fans mit Freunden auf unterschiedlichen Systemen.

Zusammenfassung

"Marvel's Avengers" bietet kein Crossplay, Cross-Save oder Cross-Buy zwischen PS4, Xbox One, PC und Stadia.

Nach dem Launch der Next-Gen-Konsolen ermöglicht das Spiel Crossplay innerhalb derselben Konsolenfamilie.

Du wirst außerdem Deinen Speicherstand von PS4 auf PS5 und von Xbox One auf Xbox Series X mitnehmen können.

