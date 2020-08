"Microsoft Flight Simulator": So findest Du Dein Haus

Zu Hause vorbeischauen und aus der Luft nach dem Rechten sehen? Im "Microsoft Flight Simulator" geht das – aber es ist nicht ganz einfach. Wie Du Dein Haus findest und wie Du Dein Flugzeug anschließend dorthin navigierst, liest Du in diesem Ratgeber.

Die ganze Welt soll sich in Microsofts neuem Flugsimulator bereisen lassen – kein Wunder, dass viele Hobby-Piloten das nachprüfen wollen und als erstes versuchen, ihr eigenes Zuhause anzufliegen. Ganz so leicht wie bei einem Online-Kartendienst ist das aber nicht, Du kannst nicht einfach einen Wegpunkt setzen oder Deine Adresse eingeben und ein Navi einschalten. Stattdessen musst Du Luftkarten nutzen und Dich ein bisschen auf Deinen Orientierungssinn verlassen.

Keine Wegpunkte, kein Navi – so findest Du Dein Zuhause trotzdem

Sogenannte VFR-Karten zeigen Dir als Orientierungspunkte nur das an, was aus der Luft gut erkennbar ist – zum Beispiel Gewässer und wenige Hauptverkehrsstraßen. Um Dein Haus anzufliegen, musst Du erst einmal herausfinden, welcher Flughafen in der Nähe liegt. Rufe im Browser einen Kartendienst wie Google Maps oder Microsofts Bing Maps auf, gib Deine Adresse ein und suche den Weg zum nächsten Flughafen. Gib diesen im Freiflug-Modus des "Microsoft Flight Simulators" als Startflughafen an.

Tipp Auch viele kleine Flughäfen sind im "Microsoft Flight Simulator" enthalten. Probiere also ruhig aus, ob Du den Segelflughafen in der Nachbarschaft findest – das spart Dir unter Umständen eine weite Anreise.

©Xbox Press 2020 fullscreen Herausforderung: In Großstädten ein bestimmtes Haus zu finden, erfordert etwas Geduld, Navigationskunst und ein gutes Auge.

Navigieren mit Luftkarte und Online-Kartendienst

Steht Dein Flieger auf der Startbahn, drücke "V" oder nutze das Toolbar-Menü am oberen Bildschirmrand, um die VFR-Karte aufzurufen. Rufe auf einem zweiten Bildschirm den Kartendienst auf, auf dem Du Dein Zuhause gesucht hast, zoome ein bisschen heraus und vergleiche die Bilder. Starte und orientiere Dich in der Luft an den Punkten, die Dir die Luftkarte zur Verfügung stellt, um Dein Haus anzufliegen – Kanäle und Seen sind zum Beispiel gute Marker.

Navigations-Tipp Sowohl die Luftkarte im Simulator als auch die Karten großer Dienste sind standardmäßig nach Norden ausgerichtet. Liegt Dein Zuhause bei Google Maps zum Beispiel weiter "links", gilt das also auch im Flugsimulator.

©Microsoft/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Nutze die Seen und Flüsse auf der VFR-Karte zur Orientierung.

Realität vs. Simulation

Besonders in Großstädten kann das leicht unübersichtlich werden – hier empfiehlt es sich nicht unbedingt, den direkten Weg (Luftlinie) zu nehmen, sondern aus der Luft Straßen ausfindig zu machen, die Du kennst und die zu Deinem Haus führen. Nutze ein möglichst kleines Flugzeug und schalte auf die Third-Person-Sicht um, um einen besseren Überblick zu haben und tiefer fliegen zu können. Wohnst Du in einer ländlichen Gegend, kann es sein, dass Dein Zuhause im Simulator optisch deutlich vom echten Haus abweicht.

Zusammenfassung