"Mount & Blade 2: Bannerlord": Wann steht der PS4-Release an?

"Mount & Blade 2: Bannerlord" ist Ende März 2020 auf dem PC gestartet. Aber kommt auch ein PS4-Release des Action-Rollenspiels? Was wissen wir über das Erscheinungsdatum? Alle bekannten Infos gibt's hier.

Viele Jahre haben Fans von "Mount & Blade" darauf gewartet, dass "Mount & Blade 2: Bannerlord" endlich erscheint. Seit dem 30. März ist es fertig – oder zumindest spielbar: Das Spiel ist auf dem PC via Steam im Early Access erhältlich, wird also noch laufend weiterentwickelt. Die fertige PC-Vollversion ist noch in diffuser Ferne – und das gilt leider auch für die Portierung auf die PlayStation 4.

"Mount & Blade 2" auf Playstation 4: Bisher steht kein Erscheinungsdatum fest

"Mount & Blade 2: Bannerlord" wurde zwar auch für PS4 und Xbox One angekündigt, einen Release-Termin gibt es aber bislang nicht. Die Entwickler vom Studio TaleWorlds haben es mit der Portierung auch nicht eilig: Immer wieder haben sie im Laufe der Entwicklung betont, dass die PC-Version Vorrang hat. Noch am Tag des Early-Access-Releases bekräftigte TaleWorlds via Twitter: Erst einmal machen wir die Windows-Version fertig, Konsolen kommen danach.

Hoffentlich geht's schneller als bei "Mount & Blade: Warband" ...

Einen Eindruck von der Wartezeit auf die PS4-Version von "Mount & Blade 2: Bannerlord" gibt möglicherweise die Entwicklungszeit der Konsolen-Versionen von "Mount & Blade: Warband", dem Remake des Original-"Mount & Blade". Hier die Zeitleiste:

September 2008: Release von "Mount & Blade" auf Windows-PCs.

März 2010: Release von "Mount & Blade: Warband" auf Windows-PCs, MacOS und Linux

September 2016: Release von "Mount & Blade: Warband" auf PS4 und Xbox One

Vom Ursprungs-Spiel bis zur aufgefrischten Konsolen-Version dauerte es damals satte acht Jahre. Ganz so lange dürfte es im Falle von "Mount & Blade 2" nicht dauern – auch, weil bereits der Early-Access-Launch ein voller Erfolg mit traumhaften Spieler- und hohen Zuschauerzahlen bei Twitch war. Ein bisschen Geduld sollten PlayStation-Besitzer aber doch mitbringen.

Zusammenfassung