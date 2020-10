Nintendos Next-Gen: Konsolen-Infos und Gerüchte zu Switch 2/Switch Pro

Sony und Microsoft läuten die Next Gen mit neuen Konsolen ein – und was ist mit Nintendo? Kommt eine Switch 2 und führt auch Handheld-Gaming in eine neue Generation? Oder sieht die nächste Nintendo-Konsole wieder ganz anders aus? Wir haben die wichtigsten Infos und Gerüchte im Überblick.

PlayStation 5 und Xbox Series X/S starten im November als direkte Konkurrenten in den ewigen Wettlauf um die beliebteste Heimkonsole. Nintendo hält sich zurück – der dritte große Konsolenhersteller hat keinerlei neue Hardware für 2020 angekündigt, bleibt vorerst bei der Switch. Neue Spiele mit den beliebten Charakteren des japanischen Unternehmens und zahlreiche Titel von Drittentwicklern erscheinen also erst einmal weiterhin für die Hybrid-Konsole. Nur: wie lange noch?

fullscreen Erfolgsmodelle: die Nintendo Switch und ihre kleine Schwester, die Switch Lite. Bild: © TURN ON 2019

Next-Gen-Spiele auf der Switch? Eher nicht

Wenn Spielestudios nach und nach auf Entwicklungen für die deutlich stärkere Hardware von PS5 und Xbox Series X/S umschwenken, könnten viele Neuerscheinungen nicht mehr auf der Switch laufen – immerhin ist die Konsole bereits deutlich leistungsschwächer als PS4 und Xbox One. Über kurz oder lang müsste Nintendo also mit einer Switch 2 nachrüsten. Davon ist aber bisher wenig zu hören und sehen.

Mitte 2020 erklärte der Konzern gegenüber Aktionären, dass die Switch im vierten Jahr seit Release immer populärer werde. Es gebe daher wenig Gründe, über einen Nachfolger nachzudenken. Vielmehr wolle man sich auf die Entwicklung guter Spiele für die bestehende Hardware-Basis konzentrieren und den Lebenszyklus der Switch so verlängern. Nintendo hat 2020 mehrfach betont, dass die Switch aus Sicht des Unternehmens gerade einmal den halben Lebenszyklus hinter sich hat. Eine Switch 2 kommt demnach frühestens 2023.

fullscreen "Cyberpunk 2077" auf der Switch? Mit der derzeitigen Hardware undenkbar. Bild: © YouTube/Cyberpunk2077 2019

Völlig unklar ist zudem, ob Nintendo bei der Hybrid-Bauart der Switch bleibt oder wieder eine klassische, dafür leistungsstärkere Heimkonsole anbietet – eventuell parallel zur Switch, die dann eher den Handheld-Markt bedienen würde. Der Erfolg der Switch gibt dem derzeitigen Modell zwar Recht, bei Nintendo weiß man aber bekanntlich nie.

Switch 2 in weiter Ferne – aber die Switch Pro könnte kommen

Es bleibt die Frage: Wie reagiert Nintendo auf höhere Hardware-Anforderungen von neuen Spielen? Möglicherweise mit einem Mid-Gen-Upgrade nach dem Vorbild von PS4 Pro und Xbox One X: Bei beiden handelt es sich um leistungsstärkere Varianten der PS4 und Xbox One. Eine "Switch Pro" könnte also den Formfaktor der Switch beibehalten und alle bereits erhältlichen Games abspielen, aber mehr Leistung bieten. Denkbar wäre etwa ein Switch-Modell mit 4K-Auflösung im Dock-Modus und mit Bildraten bis 60 FPS, das dann auch für Spiele von Drittentwicklern zukunftsfähig wäre.

fullscreen Im Dock-Modus ist momentan bei 1080p-Auflösung Schluss. Das könnte sich mit einer Switch Pro ändern. Bild: © TURN ON 2017

Zum Release einer möglichen Switch Pro gibt es sogar bereits Gerüchte. Das Magazin Bloomberg etwa berichtete Ende August 2020, dass Nintendo im nächsten Jahr eine 4K-Switch und eine ganze Reihe neuer Spiele veröffentlichen wolle. Nachdem 2019 bereits eine kleinere Lite-Variante erschienen ist, wäre das ein logischer nächster Schritt. Einem weiteren Bloomberg-Bericht zufolge hat Nintendo außerdem Entwickler gebeten, ihre Spiele 4K-tauglich zu machen – ein weiterer Hinweis auf ein Pro-Modell, zu dem sich der Hersteller bislang nicht geäußert hat.

Next-Gen-Technik: 4K-Switch mit DLSS 2.0?

Zentral für eine stärkere Nintendo Switch könnte die KI-gestützte Technik DLSS 2.0 von Grafikkarten-Hersteller Nvidia sein. Das Feature moderner RTX-Karten erlaubt es, Spiele in niedriger Auflösung darzustellen und dann von einer Künstlichen Intelligenz auf eine viel höhere Auflösung hochrechnen zu lassen. Die KI ergänzt dabei viele Details schlüssig. Der Vorteil: hohe Auflösungen bei deutlich geringerer Rechenleistung – für einen Handheld wie die Switch ideal!

Einer Stellenausschreibung (via WccfTech) zufolge arbeitet Nvidia auch daran, DLSS 2.0 auf dem Tegra-Chip im Inneren der Switch zum Laufen zu bringen. Mehr wissen wir darüber noch nicht. Die Technik-Profis von Digital Foundry haben in einem Video aber schon einmal simuliert, wie das funktionieren könnte.

Was könnte die Switch Pro sonst noch bieten?

Bestätigte Infos zur Switch Pro gibt es nicht, sodass sich über die Hardware bisher nur spekulieren lässt. Diese möglichen Erweiterungen erscheinen realistisch:

Größeres Handheld-Display mit Auflösungen bis 1080p

Bildraten bis 60 FPS im Handheld-Modus

Auflösungen bis 4K im Dock-Modus, eventuell unterstützt durch Nvidia DLSS 2.0

Kompatibilität zu allen bisher erschienenen Switch-Spielen

Größerer interner Speicher

Verbesserte Joy-Con-Controller

Längere Akkulaufzeit

Zusammenfassung