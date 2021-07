PS3-Controller an PS4 verwenden – geht das?

Der PS3-Controller ist zwar nicht mehr der aktuellste Controller aus dem Hause Sony, es handelt sich aber immer noch um ein gutes Gamepad. Wenn Du PS4-Besitzer bist, hast Du Dich bestimmt schon gefragt, ob der PS3-Controller auch an der PS4 funktioniert. In unserem Ratgeber gehen wir der Sache auf den Grund.

Gründe dafür, einen PS3-Controller an der PS4 zu verwenden, gibt es einige: Vielleicht ist Dein PS4- Controller gerade kaputt und Du hast nur noch PS3-Controller zur Hand oder ein paar Kumpels kommen vorbei und es fehlt noch ein Controller für ein Multiplayer-Match. Ob der PS3-Controller in solchen Situationen aushelfen kann, erfährst Du im folgenden Ratgeber.

PS3-Controller an PS4 funktioniert grundsätzlich nicht, aber...

Zunächst die schlechte Nachricht: Der PS3-Controller lässt sich nicht nativ mit der PS4 verbinden – weder über USB-Kabel noch über Bluetooth. Eben schnell ein PS3-Gamepad anschließen lässt sich also nicht.

Mit speziellen Controller-Convertern, wie zum Beispiel dem CronusMax Plus, lässt sich der Controller aber doch noch an der PS4 verwenden. Mit dem programmierbaren Converter lassen sich auch noch weitere Controller an ganz unterschiedlichen Konsolen nutzen. Solltest Du also die wahnwitzige Idee haben, einen Xbox-Controller an der PS4 zu verwenden, dann könntest Du über die Anschaffung eines solchen Converters nachdenken.

PS3-Controller an PC funktioniert auch, benötigt aber einen speziellen Treiber

Falls Du für Deinen PC noch keinen Controller hast, lässt sich der PS3-Controller auch dort verwenden – allerdings wieder nicht ohne weiteres Zutun. Bevor Sonys Gamepad auf dem PC funktioniert, musst Du (auf eigene Verantwortung) dieses Toolkit auf Deinem PC installieren. Der Controller funktioniert damit sowohl über USB-Kabel als auch über Bluetooth, falls Du einen Bluetooth-Dongle besitzt.

