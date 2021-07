PS4-Controller an PS3 nutzen – ist das möglich?

Du willst Deinen PS4-Controller mit der PS3 verbinden? Das ist prinzipiell möglich, hat allerdings einen Haken. Wir klären auf.

PS4-Controller an PS3 kabellos nutzen: So geht's

Grundsätzlich kannst Du seit dem Firmware-Update 4.60 für die PS3 auch einen PS4-Controller mit der älteren Sony-Konsole kabellos verbinden – zuvor war dies nur via USB-Kabel möglich. So läuft der Verbindungsvorgang ab:

PS3-Firmware 4.60 muss installiert sein PS4-Controller zunächst per Kabel mit PS3 verbinden Konsole einschalten Zubehör-Optionen aufrufen und anschließend Bluetooth-Einstellungen öffnen Scan-Vorgang starten PS4-Controller vom Kabel trennen PS- und Share-Taste am Gamepad gleichzeitig drücken Das Licht am PS4-Controller sollte nun schnell blinken USB-Kabel wieder an den Controller anschließen "Wireless-Controller" auswählen Sobald die Registrierung fertiggestellt wurde, den PS4-Controller vom USB-Kabel trennen Das PS4-Gamepad lässt sich nun auch kabellos mit der PS3 nutzen

PS4-Controller mit PS3 verbinden: Das ist der Haken

Wie bereits erwähnt, hat die Verbindung eines PS4-Controllers mit einer PlayStation 3 einen Haken: Zahlreiche Funktionen des neueren Gamepads wie das Touchpad, der PS-Button, die Sixaxis-Funktion und die Vibration werden nicht unterstützt. Zudem erkennen manche PS3-Games das PS4-Gamepad gar nicht oder nicht in vollem Umfang an, selbst wenn es korrekt mit der Konsole verbunden ist. Auch die Navigation im PS3-Menü kann kabellos Probleme machen – schließe hierfür den PS4-Controller per USB-Kabel an oder nutze als zweiten Controller ein PS3-Gamepad für die Steuerung im Menü.

