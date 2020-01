Im Januar 2020 gibt es wieder frische Games für PS-Plus-Mitglieder – ganz ohne Zusatzkosten. Diesmal bekommst Du drei gigantische Action-Adventures und eine völlig abgedrehte Simulation.

Abonnenten des Online-Services PS Plus erhalten jeden Monat Spiele, die ohne weitere Kosten auf die PS4 heruntergeladen werden können. Welche Games das im Januar 2020 sind und wie Du an sie herankommst, erfährst Du hier.

"Uncharted: The Nathan Drake Collection" (Naughty Dog)

"Uncharted 4" gehört zu den besten PS4-Spielen überhaupt, aber auch die vorangegangenen Teile des Kult-Studios Naughty Dog waren bahnbrechende Adventures. Im PlayStation-Plus-Abo ist im Januar die Remaster-Collection für die PS4 mit den drei Teilen "Uncharted: Drake's Schicksal", "Uncharted 2: Among Thieves" und "Uncharted 3: Drake's Deception" enthalten.

"Goat Simulator" (Coffee Stain Studios)

Du bist eine Ziege in der Vorstadt. Klebe mit Deiner Zunge an Gegenständen fest, ziehe sie durch die Open-World und verursache größtmöglichen Schaden. Im Grunde ist "Goat Simulator" ein gigantischer Experimentier-Baukasten, in dem Dir nur die eigenwillige Spielphysik Grenzen setzt. Klingt seltsam? Ja, das ist es.

Diese Spiele gab es bei PS Plus im letzten Monat

Bis einschließlich 6. Januar 2020 sind bei PlayStation Plus noch folgende PS4-Spiele enthalten:

"Titanfall 2" (Respawn Entertainment)

"Monster Energy Supercross" (Milestone)

So kannst Du die PS-Plus-Spiele bekommen

Um die PS4-Games herunterzuladen, die bei PS Plus inklusive sind, starte einfach Deine PlayStation. Aus dem Hauptmenü gibt es zwei Wege, die zum Download der PS-Plus-Spiele führen:

Gehe zur oberen Reihe des PS4-Menüs Wähle ganz links das PlayStation-Plus-Symbol aus Im darauffolgenden Bildschirm kommst Du durch Drücken der X-Taste zu den monatlichen PS-Plus-Spielen

Oder: