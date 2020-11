PS5 einrichten: Erste Schritte mit Deiner neuen PlayStation 5

Der Karton ist ausgepackt, die PS5 hast Du bereits angeschlossen – was kommt als nächstes? Die neue PlayStation führt Dich zwar automatisch durch den Einrichtungsprozess, einige Details könnten aber genauer erklärt sein. Wir helfen und geben hilfreiche Tipps zur Inbetriebnahme Deiner PS5.

Zunächst erfolgt die grundlegende Einrichtung. Schaltest Du die PlayStation 5 das erste Mal ein, fordert Dich eine Stimme in verschiedenen Sprachen dazu auf, den DualSense-Controller mit dem beiliegenden USB-Kabel anzuschließen und den PS-Button zu drücken.

Ab da führt Dich die Konsole durch den Einrichtungsprozess: Sprache, Anzeigebereich anpassen, HDR-Kalibrierung, Energieoptionen im Ruhemodus, Lizenzvereinbarung. Dann musst Du die Systemsoftware auf den neuesten Stand bringen und die PS5 neu starten. Ist die Konsole per Kabel mit dem Internet verbunden, funktioniert dieses Update vollautomatisch. Danach wird auch die Firmware des DualSense-Controllers auf die aktuelle Version gebracht.

1. PSN-Konto erstellen oder anmelden

fullscreen Spieldaten von Gästen werden beim Neustart gelöscht. Bild: © Screenshot TURN ON 2020

Nun erstellst Du ein neues PSN-Konto oder verknüpfst Dein vorhandenes PSN-Konto mit der Konsole, indem Du Nutzernamen und Passwort angibst. Alternativ kannst Du auch in der PlayStation-Smartphone-App einen angezeigten QR-Code scannen, wenn Du auf dem Handy ins PSN eingeloggt bist.

Um Daten, Spielstände und Games aus Deiner digitalen Spielebibliothek von der PS4 zu nutzen, musst Du das gleiche PSN-Konto verwenden, das Du bereits auf der PS4 benutzt.

Die PS5 bietet Dir nun an, für den Log-in oder Käufe mit dieser Konsole ein spezielles Passwort einzurichten, damit niemand in Deinem Namen Unfug treiben kann, wenn er die PlayStation ohne Dein Wissen einschaltet.

Die Einrichtung der neuen PS5 geht schneller, wenn Du Benutzerdaten von einer PlayStation 4 überträgst. Die Daten werden dabei nicht auf der PS4 gelöscht. Für die Übertragung müssen sich beide Konsolen im gleichen Netzwerk befinden, am besten per Kabel, aber auch WLAN funktioniert. Du kannst Spiele und Speicherdaten auch zu einem späteren Zeitpunkt über das Systemmenü übertragen. Wähle dazu in den Einstellungen "System", "Systemsoftware" und "Datenübertragung".

2. Internetverbindung herstellen

Die PS5 lässt sich auch offline betreiben, Du benötigst aber eine Verbindung zum Internet, um Updates und Spiele herunterzuladen, online zu spielen und Dein PSN-Konto zu nutzen. Eine Verbindung per LAN-Kabel benötigt keine weiteren Einstellungen, Dein WLAN verbindest Du in den Einstellungen (oben rechts im Hauptmenü) unter dem Punkt "Netzwerk". Wechsle hier auf "Einstellungen", "Internetverbindung einrichten" und folge dann den Bildschirmanweisungen.

3. Spielstände übertragen

Möchtest Du Games auf der PS5 weiterspielen, solltest Du Deine Spielstände auf die neue Konsole übertragen. Das geht per USB-Laufwerk oder über den Cloud-Speicher für PS-Plus-Abonnenten. Wie Du die PS4-Spielstände auf einen USB-Stick oder in die Cloud kopierst, erfährst Du in unserem speziellen Ratgeber zum Thema. Auf der PS5 wählst Du in den Einstellungen den Punkt "Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen".

Hier wählst Du "Gespeicherte Daten (PS4)" und stellst ein, ob Du die Spielstände per USB oder Cloud auf die neue PlayStation laden möchtest. Das entsprechende USB-Laufwerk musst Du jetzt natürlich mit der PS5 verbinden. Nun gibst Du an, dass Du die Spielstände in den Konsolenspeicher kopieren (USB) oder herunterladen (Cloud-Speicher) willst.

fullscreen Du kannst pro Game einzelne Spielstände auswählen und herunterladen. Bild: © Screenshot TURN ON 2020

Es erscheint eine Übersicht der vorhandenen Speicherdaten, in der Du die gewünschten Spielstände auswählst. Sie lassen sich unterschiedlich sortieren, jedes Game besitzt mitunter mehrere Spielstände, die Du auf Wunsch auch einzeln über das Stift-Symbol rechts auswählen kannst. Markierte Daten können dann über den "Download"- oder "Kopieren"-Button unten rechts auf die PS5 geladen werden.

4. Spiele auf der PS5 installieren

Besitzt Du Spiele auf Disc, musst Du sie nur in eine PS5 Standard Edition einlegen, um die Installation zu starten – genau wie bei der PS4.

Digitale Games kannst Du aus Deiner Spielebibliothek auf die Konsole laden. Die Bibliothek findest Du im Hauptmenü ganz rechts. Wähle dort einfach das gewünschte Spiel, nach einem Druck auf X kommst Du zur Produktseite, auf der Du "Download" auswählst. Lässt sich ein Spiel nicht herunterladen, kann es sein, dass es noch für die Abwärtskompatibilität der PS5 nachgerüstet werden muss.

fullscreen Noch sind nicht alle PS4-Games auf der PlayStation 5 spielbar. Bild: © Screenshot TURN ON 2020

PS4-Spiele kannst Du auch bei der alten Konsole auf einer dafür formatierte externen Festplatte speichern. Schließt Du diese nun an die PS5 an und bist mit dem passenden PSN-Account angemeldet, kannst Du die Spiele direkt von der Festplatte spielen. Sie lassen sich auch auf den schnellen SSD-Speicher der PS5 verschieben.

5. Den Speicher erweitern

Speicherdaten, Videos und PS4-Spiele kannst Du auch auf einer externen USB-3.0-Festplatte aufbewahren, die Du an einen der hinteren beiden Anschlüsse der PS5 ansteckst.

Der interne SSD-Speicher der PS5 ist mit 667,2 Gigabyte ziemlich begrenzt. Er lässt sich aber erweitern, dazu ist eine M.2 NVMe SSD nötig, die mindestens 5.500 MB/Sekunde verarbeiten kann. Zum Release der PS5 ist die Speichererweiterung noch nicht möglich, Sony muss zuvor ein entsprechendes Software-Update veröffentlichen.

6. 3D-Audioprofil einstellen

fullscreen Wähle das Audioprofil, bei dem der Sound besonders nahe an Deinem Ohr erscheint. Bild: © Screenshot TURN ON 2020

Die PS5 verfügt über eine spezielle Audio-Engine für besseren Rundum-Sound. Das Feature kommt beim Einsatz eines Kopfhörers richtig zur Geltung, wenn Du in den Einstellungen eines von fünf Audioprofilen auswählst, das besonders gut zu Deiner akustischen Wahrnehmung passt. Gehe dazu in den Einstellungen auf "Ton" und "Audioausgabe", unter dem Punkt "Kopfhörer" findest Du "3D-Audioprofil anpassen". Hier sind verschiedene Voreinstellungen auswählbar – nutze die, bei der Dir der Ton am nächsten an den Ohren erscheint.