Es wäre so schön: Klappe auf, PS5-Festplatte tauschen, fertig. Der fest verbaute SSD-Speicher der PlayStation 5 begrenzt bei Problemen allerdings Deine Möglichkeiten. Hier erfährst Du, was Du bei Problemen tun kannst.

Bei der PS4 war es kein Problem, aber eine PS5-Festplatte tauschen kann man nicht: Der SSD-Speicher der PlayStation 5 ist fest auf der Hauptplatine verbaut. Zwar gibt es bald die Möglichkeit die Speicherkapazität zu erweitern. Besteht aber ein Problem mit den verbauten 825 Gigabyte, ist ein Tausch nicht ohne weiteres möglich. Zum Glück haben die digitalen Speichereinheiten im Gegensatz zu herkömmlichen Festplatten keine mechanischen Teile, ein Defekt dürfte also nur selten auftreten. Aber was, falls doch?

PS5-Festplatte kaputt? Wenn der SSD-Speicher Probleme macht

Hast Du Probleme mit dem Speicher der Konsole, solltest Du zunächst versuchen, die Datenbank der PS5 neu aufzubauen. Wie das funktioniert, erklären wir in unserem speziellen Ratgeber. Bringt auch das keine Besserung, wende Dich am besten an den Hardware-Support von PlayStation oder an den Händler, bei dem Du Deine PS5 gekauft hast. Ist die Konsole ein Garantiefall, kannst Du sie eventuell gegen eine neue eintauschen.

PS5-Festplatte tauschen für mehr Platz? Gar nicht so einfach

Benötigst Du mehr Platz auf der PS5? Auf der PlayStation 4 konntest Du die Festplatte tauschen und so günstig mehr oder schnelleren Speicher auf der Konsole nutzen. Bei der PS5 geht das so nicht, es gibt aber Möglichkeiten, den Speicher zu erweitern.

Einerseits kannst Du Daten und PS4-Spiele auf eine externe USB-Festplatte auslagern.

Andererseits hat Sony ein Update angekündigt, nach dem Du die PS5 mit weiterem SSD-Speicher ausstatten kannst. Einen entsprechenden Anschluss besitzt die Konsole bereits.

