PS5 Launch-Titel: Alle Release-Spiele für die PlayStation 5

Am 19. November erscheint die PlayStation 5 – und zum Launch gibt es bereits eine Menge Titel, die Du auf der Konsole spielen kannst. Unsere Liste zeigt Dir, mit welchen optimierten Release-Games Du die Next Gen einläuten kannst.

Das Release-Line-up für die PS5 ist eine bunte Mischung aus brandneuen Games und älteren Titeln, die entweder als Next-Gen-Versionen neu erscheinen oder an Tag eins (also am 19. November) Updates erhalten, die sie auf der neuen PlayStation besonders glänzen lassen. Sie laufen dann etwa mit höherer Framerate, besserer Grafik und in höherer Auflösung.

Launch-Line-up der PlayStation 5: Alle Games in einer Liste

"Assassin's Creed Valhalla"

"Astro's Playroom"

"Borderlands 3"

"Bugsnax"

"Call of Duty: Black Ops Cold War"

"Demon's Souls"

"Destruction AllStars"

"Devil May Cry 5: Special Edition"

"Fortnite"

"Godfall"

"Just Dance 2021"

"Maneater"

"Marvel's Spider-Man: Miles Morales"

"Marvel's Spider-Man: Remastered"

"Mortal Kombat 11 Ultimate"

"NBA 2K21"

"Observer: System Redux"

"Planet Coaster"

"Sackboy: A Big Adventure"

"The Pathless"

"Watch Dogs Legion"

Plus: Abwärtskompatibilität erweitert die Bibliothek

Die obige Liste zeigt Dir nur die Spiele, die neu für die PS5 erscheinen oder in optimierten Versionen auf der Konsole laufen. Zusätzlich ist das Gerät abwärtskompatibel, spielt also auch PS4-Spiele ab. Fast alle Games für den Vorgänger lassen sich auf der Next-Gen-Konsole zocken, die Ausnahmen sind an zwei Händen abzählbar. Viele Spiele dürften in den kommenden Monaten außerdem Next-Gen-Updates erhalten oder als Versionen für die PlayStation 5 erneut erscheinen. Und natürlich sind zahlreiche neue Titel für die Konsole bereits in Arbeit.

