PSN-Guthaben auf PS5 oder PS4 aufladen – so geht's Schritt für Schritt

Du hast eine PSN-Guthabenkarte gekauft oder geschenkt bekommen und willst sie auf Deiner PS5 einlösen? Wir erklären Dir, wie Du den PlayStation-Kontostand auflädst. Auf der PS4 funktioniert das genauso.

Besitzt Du PSN-Guthaben, musst Du es nur noch für Deine PS5 oder PS4 aufladen. Das geht blitzschnell, wenn Du weißt, wo Du den entsprechenden Code eingibst. Das Guthaben selbst erhältst Du in Form von Gutschein-Karten, auf denen Du einen 12-stelligen Code findest. Den benötigst Du, um Dein PSN-Konto aufzuladen.

PSN-Guthaben direkt auf PS5 aufladen

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Guthaben aufzuladen: Entweder wählst Du den Weg über den PlayStation Store oder Du erledigst das in den Einstellungen der PS5:

In den Einstellungen kannst Du den Code unter "Einstellungen > Benutzer und Konten > Konto > Zahlung und Abonnements > Codes einlösen" eingeben. Der entsprechende Betrag wird dann sofort Deinem PSN-Konto gutgeschrieben.

Du kannst das Guthaben auch im PS-Store einlösen: Gehe im PS5-Hauptmenü ganz links in den Store. Bewege die Markierung abwärts, es erscheint eine zweite Menüleiste am oberen Bildschirmrand. Bewege die Markierung auf die drei Punkte ("Mehr") neben dem Einkaufswagen. Darunter verbirgt sich ein Kontextmenü, unter anderem mit der Option "Code einlösen".

fullscreen Hinter den drei Punkten versteckt sich ein Menü. Bild: © Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Hier kannst Du den 12-stelligen Code einlösen. Bild: © Screenshot TURN ON 2020

PSN-Guthaben direkt auf PS4 aufladen

Auch auf der PlayStation 4 lädst Du das PSN-Guthaben im PlayStation Store oder in den Einstellungen auf Dein Konto:

In den PS4-Einstellungen findest Du die Code-Eingabe hier: "Einstellungen > Konto-Verwaltung > Kontoinformationen > Guthaben > Geld hinzufügen".

Den Store siehst Du ganz links im PS4-Menü. Suche im Store in der Menüleiste am linken Bildschirmrand den Eintrag "Codes einlösen" ganz unten.

fullscreen In den PS4-Einstellungen wählst Du die "Zahlungsart" ganz rechts. Bild: © Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Im PlayStation Store auf der PS4 gibst Du den Code ganz unten ein. Bild: © Screenshot TURN ON 2020

Gib den 12-stelligen Code ein, und das Guthaben erscheint umgehend auf Deinem PSN-Konto.

Tipp für die Code-Eingabe Damit es beim Tippen ohne Tastatur auf PS4 und PS5 etwas schneller geht, empfehle ich Dir, das Touchpad auf dem PlayStation-Controller zu benutzen. Bewege die Markierung mit dem Finger auf dem Touchpad und bestätige die Eingabe mit der X-Taste. So musst Du nicht unzählige Male aufs Steuerkreuz drücken, um die richtigen Buchstaben und Zahlen zu finden.

Alternativ: PSN-Guthaben im Webbrowser oder per App einlösen

Du kannst das PSN-Guthaben auch auf einem Computer oder in der PlayStation App einlösen, wenn Du gerade keinen Zugang zu Deiner PS5 oder PS4 hast.

Besuche im Webbrowser den PlayStation Store und melde Dich mit Deinen Zugangsdaten an. Du findest die Code-Eingabe, wenn Du links neben dem Einkaufswagen auf Dein Profilsymbol klickst.

In der PlayStation App musst Du auf das PS-Store-Symbol in der Mitte am unteren Bildschirmrand tippen. Rechts oben siehst Du dann drei Striche, über die Du ein Menü öffnest. Der Eintrag "Codes einlösen" führt Dich zur Eingabe des 12-stelligen Gutscheincodes.

