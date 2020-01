"PUBG" Season 6: Alle Waffen-Herausforderungen für Skorpion, AKM & Co.

Der Shakedown-Überlebendenpass von Season 6 gibt Dir die Möglichkeit, neue Waffen in "PUBG" freizuspielen. Wenn Du bestimmte Herausforderungen erledigst, kannst Du fünf einzigartige Waffen freischalten. Aber diese Missionen haben es in sich – hier findest Du alle in einer Übersicht.

Die speziellen Waffen in Season 6 von "PUBG" kannst Du immer erst freispielen, wenn Du ein bestimmtes Level im Überlebendenpass erreicht hast. Dann warten teils happige Missionen auf Dich, damit Du die exklusiven Skins bekommen kannst.

Die Herausforderungen werden nacheinander freigeschaltet. Das bedeutet, dass vorherige Abschüsse nicht eingerechnet werden. Du musst mit jeder Herausforderung von neuem beginnen. Für jede erledigte Herausforderung bekommst Du 1.000 XP.

©PUBG Corp. / Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Diesen speziellen Skin kannst Du in Season 6 von "PUBG" freispielen.

Level 5 im "PUBG"-Überlebendenpass erreichen Innerhalb der ersten 10 Minuten eines Matches einen Skorpion-Kill erzielen Insgesamt 300 Schadenspunkte mit der Skorpion erzielen Zwei Gegner mit der Skorpion per Kopfschuss erledigen Zwei Kills in einem Match mit der Skorpion erzielen

©PUBG Corp. / Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Diesen Skin für die Win94 gibt es nur in Season 6 von PUBG.

Level 10 im "PUBG"-Überlebendenpass erreichen Die Top 10 mit ausgerüsteter Win94 erreichen und dabei einen Kill mit der Waffe erzielen Insgesamt 300 Schadenspunkte mit der Win94 erzielen Aus mehr als 30 Metern Entfernung drei Kills mit der Win94 erzielen Zwei Gegner mit der Win94 per Kopfschuss erledigen Die Top 5 mit ausgerüsteter Win94 erreichen und dabei einen Kill mit der Waffe aus über 30 Metern Entfernung erzielen

©PUBG Corp. / Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Schaffst Du es, diesen QBZ-Skin in "PUBG" freizuspielen?

Level 15 im "PUBG"-Überlebendenpass erreichen Die Top 10 mit ausgerüsteter QBZ erreichen und dabei einen Kill mit der Waffe erzielen Insgesamt 400 Schadenspunkte mit der QBZ erzielen Insgesamt zwei Gegner mit der QBZ per Kopfschuss erledigen In einem Match zwei Gegner mit der QBZ erledigen Insgesamt drei Gegner mit der QBZ und ausgerüstetem 2x-Scope erledigen In einem Match drei Gegner mit der QBZ erledigen Die Top 3 mit ausgerüsteter QBZ erreichen und dabei einen Kill mit der Waffe erzielen

©PUBG Corp. / Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Auch die AKM kommt in Season 6 im Schlangen-Look.

Level 20 im "PUBG"-Überlebendenpass erreichen Die Top 10 mit ausgerüsteter AKM erreichen und dabei einen Kill mit der Waffe erzielen Insgesamt 400 Schadenspunkte mit der AKM erzielen Aus mehr als 30 Metern Entfernung vier Kills mit der AKM erzielen In einem Match zwei Gegner mit der AKM erledigen Insgesamt drei Gegner mit der AKM per Kopfschuss erledigen In einem Match drei Gegner mit der AKM erledigen Die Top 5 mit ausgerüsteter AKM erreichen und dabei zwei Kills mit der Waffe erzielen

©PUBG Corp. / Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Am schwersten zu ergattern: Der Season-6-Skin für die QBU.