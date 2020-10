Spüre die Strecke: Das Gaming-Lenkrad Logitech G923 mit Trueforce

Mit einem Gaming-Lenkrad genießt Du Rennsimulationen auf dem PC oder der Konsole besonders intensiv und realistisch. Das neue Logitech G923 holt Dich jetzt noch näher ran an die Strecke – mit dem Force-Feedback-System Trueforce. Alle Infos zum Rennlenkrad findest Du hier.

Rennsimulationen werden immer realistischer – ein normaler Controller reicht oft nicht mehr aus, um das volle Potenzial auszureizen. Mit einem Gaming-Lenkrad holst Du das Maximum aus der Rennstrecke heraus: Du kannst deutlich präziser lenken und bremsen, spürst bei manchen Modellen zudem jede Unebenheit und sämtliche Curbs, die Begrenzungssteine an Rennstrecken.

Fürs volle Fahrgefühl braucht das Lenkrad Force-Feedback, also eine mechanische Rückmeldung direkt vom Eingabegerät. Das Gaming-Lenkrad Logitech G923 punktet hier mit seinem Trueforce-System für ungeahnten Realismus.

Quick-Facts: Logitech G923 Lenkbereich: 900 Grad von Anschlag zu Anschlag Halleffekt-Lenksensor Force-Feedback mit zwei Motoren mit Trueforce Überhitzungsschutz Nichtlineares Bremspedal Patentiertes Antirutschsystem Strukturierte Fußablage Selbstkalibrierung Kompatibel mit PC, Xbox One und PS4

Logitech G923: Die Trueforce-Technik erklärt

Mit Trueforce setzt Logitech auf eine hauseigene, patentierte Force-Feedback-Technologie. Durch die Kombination von Spielphysik und Sound in Echtzeit erleben Gamer die Beschaffenheit der Strecke, die Traktion der Reifen und auch das Motordröhnen intensiver denn je. Das System ist direkt mit der Engine des Spiels verbunden und berechnet die Daten 4.000-mal pro Sekunde. Das Ergebnis: Kompatible Rennspiele profitieren von deutlich mehr Realismus und einer höheren Detailtiefe.

Der Unterschied zu herkömmlichen Lenkrädern ist immens, denn diese vereinfachen die Spielphysik und verwenden oftmals noch die klassische, 20 Jahre alte Force-Feedback-Technik. Dabei werden Vibrationen auf Grundlage einer sehr begrenzten Anzahl von haptischen Effekten erzeugt – mit Logitechs Trueforce-Technik gehst Du keine Kompromisse ein. Sie verfügt über ausreichend Bandbreite, um die detaillierte Spielphysik direkt über das Logitech G923 abzubilden.

Für Trueforce optimierte Spiele: Assetto Corsa Competitzione (PC, Xbox One, PS4) Gran Turismo Sport (PS4) GRID (2019) (PC, Xbox One, PS4)

Auch sonst weiß das Logitech G923 zu überzeugen: Die gebürstete Metalltopik verleiht dem Zubehör Authentizität und ein elegantes Äußeres, die Radabdeckung aus Leder garantiert höchsten Komfort. Fortschrittliche Pedale komplettieren das Gesamtpaket.

Logitech G923: Die Features des Gaming-Lenkrads im Überblick

Steuerung : Das Logitech G923 punktet mit programmierbarer Startsteuerung samt Doppelkopplung. Bedeutet: Du startest schneller und flüssiger mit maximaler Traktion und minimalem Abgas – und sicherst Dir entscheidende Vorteile.

: Das Logitech G923 punktet mit programmierbarer Startsteuerung samt Doppelkopplung. Bedeutet: Du startest schneller und flüssiger mit maximaler Traktion und minimalem Abgas – und sicherst Dir entscheidende Vorteile. Drehzahlanzeige : Kritische Werte sind nahezu ausgeschlossen, da Dir integrierte farbige LEDs jederzeit den Drehzahlbereich anzeigen und Dich entsprechend warnen.

: Kritische Werte sind nahezu ausgeschlossen, da Dir integrierte farbige LEDs jederzeit den Drehzahlbereich anzeigen und Dich entsprechend warnen. Konsolen-Steuerung: Das Logitech G923 funktioniert gleichermaßen mit einem Computer und einer Konsole – eine Steuerung wahlweise für die Xbox oder PlayStation ist direkt in das Lenkrad integriert. Du hast jederzeit die volle Kontrolle.

Das Logitech G923 funktioniert gleichermaßen mit einem Computer und einer Konsole – eine Steuerung wahlweise für die Xbox oder PlayStation ist direkt in das Lenkrad integriert. Du hast jederzeit die volle Kontrolle. Bremspedale : Kein Lenkrad ohne vernünftige Bremspedale. Logitech hat eine neue, progressive Feder für ein natürlicheres Bremsgefühl und eine optimierte Kontrolle verbaut.

: Kein Lenkrad ohne vernünftige Bremspedale. Logitech hat eine neue, progressive Feder für ein natürlicheres Bremsgefühl und eine optimierte Kontrolle verbaut. Auswahlanzeige: Dank einer Anzeige mit gleich 24 Punkten hast Du immer den vollen Überblick – über Traktion, Drehmoment, Bremskraft und auch das automatische Stabilitätsmanagement.

Volle Individualisierung mit G-Hub-Software

Am PC ermöglicht es Dir die kostenlose Logitech-Software G Hub, die Force-Feedback-Stufen anzupassen, die Radempfindlichkeit zu individualisieren und die Tasten nach Deinen Wünschen zu belegen. Zudem lassen sich mehrere Profile anlegen, sodass jeder Spieler seine individuellen Einstellungen festlegen kann.

Du hast Lust bekommen, selbst in die Pedale zu treten? Das Logitech G923 ist online und im Fachhandel erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 399 Euro. Das Gaming-Lenkrad gibt es in zwei Versionen: für PC und Xbox One sowie für PC und PlayStation 4.

