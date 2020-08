Sony zeigt heute die nächste Ausgabe von State of Play. Hier findest Du den Link zum Ansehen und die genaue Uhrzeit. Für den Livestream sind Neuigkeiten zu PlayStation-Spielen angekündigt – allerdings ausdrücklich nichts "Großes" zur PS5.

Wann genau geht es los?

Die nächste Episode von Sonys "State of Play"-Livestreams wird am Donnerstag, den 6. August, um 22 Uhr deutscher Zeit online gehen. Das kündigte PlayStation offiziell an.

Was wird gezeigt? 40 Minuten neue Spiele

Die Folge wird sich vor allem auf neue PS4- und PSVR-Games konzentrieren. Auch zu bereits im letzten Livestream gezeigten PS5-Dritthersteller-Spielen könnte es kurze Updates geben. Games der PlayStation Studios werden ausdrücklich nicht in dieser State of Play vorkommen.

Im offiziellen PlayStation-Blog heißt es, dass der Stream etwa 40 Minuten lang sein soll und Gameplay-Videos sowie Spiele-Updates enthält.

State of Play im August 2020: Keine "großen" News zur PS5

In der Ankündigung dämpft Sony vorab Hoffnungen auf neue Infos zur PS5-Konsole: "Keine Neuigkeiten zu Hardware, Geschäftlichem, Vorbestellungen oder Veröffentlichungsdaten." Lediglich einige Spiele, die auch für die neue PlayStation-Konsole erscheinen, könnten wir zu sehen bekommen.

State of Play ansehen: Hier ist der Link zum Video

Sony überträgt den Livestream parallel auf so gut wie allen einschlägigen Plattformen. Du kannst Dir daher aus den folgenden Seiten aussuchen, wo Du diese Ausgabe von State of Play anschaust:

Feedback und Kommentare werden laut Sony mitgelesen. Man freut sich auf lebendige Interaktion mit den Fans.

PS4- & PS5-News: Was ist State of Play genau?

Sony will wichtige Neuheiten zukünftig per State of Play veröffentlichen. Es handelt sich dabei um vorproduzierte Videos, die im Rahmen eines Livestreams veröffentlicht werden. Ähnliche Shows werden bereits von Nintendo und Microsoft regelmäßig gezeigt. Das Format folgte 2019 auf Sonys Ankündigung, bei der wichtigen Spielemesse E3 keine Pressekonferenz mehr abhalten zu wollen.

Zusammenfassung