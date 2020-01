"Temtem": Bester Starter – Welches erste Temtem solltest Du wählen?

Zum Start von "Temtem" triffst Du eine folgenschwere Entscheidung: Welches Monster kürst Du zu Deinem Starter? Drei Temtem – Crystle, Smazee und Houchic – stehen zur Auswahl. Wir sagen Dir, mit welchem Du am besten beraten bist.

Wie bei so ziemlich allem in "Temtem" haben "Pokémon"-Spieler auch bei der Starter-Wahl Déjà-vu-Erlebnisse: Eine von drei Kreaturen begleitet Dich auf Deinem Abenteuer. Und auch wenn Du im Laufe des Spiels viele weitere Monsterchen fangen wirst, ist die Wahl des Starters nicht unwichtig.

In "Temtem" hast Du die Wahl zwischen:

Crystle

Houchic

Smazee

Alle drei Temtem haben ihre Vor- und Nachteile. Um den besten Starter festzulegen, müssen wir also zunächst definieren, was einen guten Starter auszeichnet.

Hinweis

Egal, für welches Temtem Du Dich entscheidest: Später im Spiel kannst Du alle Starter auch in freier Wildbahn fangen. Beachte aber: In der derzeit laufenden Alpha-Phase von "Temtem" ist nur Crystle in der Wildnis auffindbar. Houchic und Smazee werden zu einem späteren Zeitpunkt dazukommen.