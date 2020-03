Temtem-Release auf PS4, Xbox One & Switch – Wann erscheint das Spiel?

Bereits während der Kickstarter-Kampagne kündigten die "Temtem"-Entwickler an, dass der aufwendige "Pokémon"-Klon auch für PS4, Xbox One und Switch erscheinen wird. Bisher gibt es das Game aber nur auf dem PC. Wann "Temtem" endlich auch für Konsolen erscheint und was Du bis dahin spielen kannst, erfährst Du hier.

"Temtem": Der Konsolen-Release kommt, aber es dauert

"Temtem" ist mittlerweile schon auf dem PC erhältlich, allerdings befindet sich das Spiel noch im Early Access. In dieser heißen Phase durchläuft das Spiel noch zahlreiche Änderungen, die das komplette Gameplay auf den Kopf stellen können. Mit dem Release der Version 1.0 soll ein wenig Ruhe einkehren. Diese soll im Frühling 2021 erscheinen und markiert gleichzeitig den Start der Konsolenversionen. Im Frühjahr 2021 wird "Temtem" dann für PS4, Xbox One und Switch verfügbar sein.

Laut Entwickler Crema ließe sich sogar Crossplay zwischen allen Konsolen und dem PC realisieren. Dies sei jedoch abhängig davon, ob Microsoft, Sony und Nintendo mitspielen. Das Studio ist aber recht zuversichtlich, dass die Unternehmen mittlerweile keine Bedenken mehr beim Thema Crossplay haben. Ein Cross-Save-Feature soll sich nicht ganz so leicht realisieren lassen, aber auch hier ist Crema mit den Konsolenherstellern im Gespräch, um eine Lösung zu finden.

Leider ist es bis zum Release von "Temtem" auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch also noch eine ganze Weile hin. Wer nicht mehr warten kann, kann sich mit diesen fünf Alternativen aber schon mal die Zeit vertreiben.

5 gute Alternativen zu "Temten"

Ein gut ausbalanciertes Kampfsystem mit einer süchtig machenden Monstersammel-Mechanik wirst Du nur bei den wenigsten "Temtem"-Alternativen finden. Aber auch die Alternativen wissen mit ihrem Charme zu überzeugen und bringen ebenfalls interessante Spielansätze mit. Um die Zeit bis zum "Temtem"-Release im Frühling 2021 zu überbrücken, solltest Du Dir folgende Spiele auf jeden Fall einmal genauer ansehen:

"Pokémon Schwert & Schild" (Nintendo Switch)

Das Spiel, das am ehesten das Spielgefühl von "Temtem" vermittelt, ist natürlich die Serie, von der sich die Entwickler inspirieren lassen haben – die "Pokémon"-Reihe. In "Pokémon Schwert & Schild" hat die Traditionsserie ein paar neue Features erhalten. Neu ist etwa die Naturzone, in der sich Spieler und Pokémon wie in einer Open-World frei bewegen können. Wer gern Monster sammelt und gegeneinander kämpfen lässt, ist beim Genre-Urvater genau an der richtigen Adresse.

"Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin (Remastered)" (PS4, Nintendo Switch)

"Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin" ist ein traditionelles JRPG, das optisch an die Anime des legendären Studio Ghibli erinnert. In dem Spiel reist Du mit dem Jungen Oliver durch ein magisches Königreich, um Deine Mutter zu retten. Im Laufe des Spiels triffst Du auf zahlreiche Monster, die Du nach dem Kampf zähmen kannst. Danach werden sie zu Deinen Vertrauten und können im Kampf eingesetzt werden. Diese Mechanik macht zwar nur einen kleinen Teil des Spiels aus, aber das Sammeln kann süchtig machen.

"Slime Rancher" (PS4, Xbox One, PC)

Wenn Dir eher das Sammeln von Kreaturen als das Kämpfen am Herzen liegt, dann ist "Slime Rancher" das richtige Spiel für dich. Hier schlüpfst Du in die Rolle von Beatrix LeBeau, einer Züchterin, die die Erde verlässt, um auf einem fremden Planeten eine Farm aufzubauen. Auf dem Planet gibt es die unterschiedlichsten Arten von Schleimwesen. Diese kann Beatrix sammeln, aufziehen, füttern und sogar züchten. Wer Lust auf ein entspanntes Farmer-Leben und Spaß bei der Entdeckung neuer Schleimspezies hat, wird an "Slime Rancher" seine Freude haben.

"Persona 5" (PS4)

Auch in "Persona 5" geht es darum, unterschiedliche Wesen zu fangen – und zwar Dämonen. Diese kannst Du zwar nicht direkt gegen andere Dämonen antreten lassen, aber Du kannst sie nach dem Fangen ausrüsten, um Spezialangriffe für Deinen Charakter zu erhalten. Die große Besonderheit des Spiels ist die Art und Weise, mit der Du die Dämonen erhältst. Du musst sie nämlich in einem Gespräch davon überzeugen, sich Dir anzuschließen. Wenn gutes Argumentieren zu Deinen Talenten zählt, ist "Persona 5" einen Blick wert.

"Digimon Story: Cyber Sleuth" (PS4, Switch)

Wenn Du den Release von "Temtem" gar nicht mehr erwarten kannst, kannst Du Dir die Zeit auch mit dem "Pokémon"-Rivalen "Digimon" vertreiben. In "Digimon Story: Cyber Sleuth"springst Du zwischen der realen und einer digitalen Welt hin und her. In der digitalen Welt leben Digimon, die Du fangen und gegeneinander kämpfen lassen kannst. Das Spiel ist weniger kompetitiv als "Pokémon"-Spiele oder "Temtem", wer aber die "Digimon"-Anime von früher kennt, wird damit viel Spaß haben.