"The Last of Us 2": Getränkedose – Türcode in der U-Bahn herausfinden

In den U-Bahntunneln von "The Last of Us 2" gibt es einen abgesperrten Umkleide- und Aufenthaltsraum. Du benötigst einen Code, um ihn aufzuschließen. Im Gegensatz zu allen anderen Zahlenrätseln im Spiel erfährst Du leider nicht den vollständigen Code. Zum Glück ist er dennoch nicht schwer herauszufinden.

Spoiler-Warnung Dieser Ratgeber enthält kleine Spoiler.

Für Eilige: Der Code lautet "1-5-2-4-3". Er bleibt auch bei mehrmaligen Durchgängen derselbe.

So kommst Du an die ersten drei Ziffern

Im Kapitel "Seattle Tag 1 (Ellie)" gibt es die Mission "Die Tunnel". Gemeint sind die U-Bahn-Tunnel unter der US-Metropole Seattle. Du findest vor dem versperrten Aufenthaltsraum eine Notiz von einem gewissen "V". Diese richtet sich an einen "Dewey", der in den Tunneln arbeitet. Er vergisst offenbar gern den Code für die Tür. Der Notiz zufolge soll er sich eine Limo besorgen und erhalte dann die gewünschte Zahlenfolge, schreibt V.

Die Getränkedose findest Du im Getränkeautomaten in der Nähe. Da Du kein Kleingeld bei Dir hast, musst Du die Scheibe einwerfen oder zerschmettern. Auf der Dose klebt eine Notiz, doch diese verrät nur die ersten drei Ziffern: "1-5-2". V fordert Dewey auf, den Rest selbst herauszufinden. "Viel Spaß". Leider kannst Du kein Rätsel im eigentlichen Sinne lösen oder Hinweisen nachgehen, um die übrigen zwei Ziffern zu erhalten.

©YouTube / LadyX555 2020 fullscreen Die Getränkedose verrät leider nur einen Teil des Türcodes.

So findest Du die letzten zwei Ziffern heraus

Stattdessen gilt die Regel "Versuch und Irrtum". Aber Du bekommst eine große Hilfe: Nachdem Du die ersten drei Ziffern auf dem Zahlenschluss an der Tür eingegeben hast, werden fast alle Optionen automatisch gesperrt. Es sind nur noch zwei Eingaben möglich: "34" oder "43". Wenn die eine Zahlenfolge nicht klappt, versuchst Du einfach die andere. Und so gelangst Du zum richtigen Ergebnis: "1-5-2-4-3".

Die Belohnung: Im Umkleide- und Aufenthaltsraum bekommst Du eine Menge Crafting-Materialien, außerdem Munition und eine Dose mit Ergänzungsmitteln, mit denen Du Deine Fähigkeiten upgraden kannst. Gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden möchtest Du die Hilfsmittel nicht missen.