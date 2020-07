"The Last of Us 2": So besiegst Du den Rattenkönig

In "The Last of Us 2" trittst Du mit Abby gegen eines der widerlichsten Monster der Spielegeschichte an: den Rattenkönig. Der Ground-Zero-Boss besteht aus zusammengewachsenen Infizierten und ist schwer zu erlegen. Hier erfährst Du, wie's klappt.

Spoiler-Warnung Dieser Ratgeber enthält kleine Spoiler.

Für Eilige: Den Rattenkönig erlegst Du mit blanker Waffengewalt. Halte ihn auf Distanz und greife mit starken Waffen wie Flammenwerfer und Jagdpistole an.

So besiegst Du den Rattenkönig

Es gibt keinen ungewöhnlichen Kniff oder ein Rätsel, das Du lösen müsstest, um den Rattenkönig den Garaus zu machen. Vielmehr ballerst Du mit Deinen Waffen auf das Monster, bis es tot ist. Einiges ist dabei jedoch zu beachten. Vor allem solltest Du den Rattenkönig und die starken Infizierten, die von ihm abfallen, möglichst auf Distanz halten. Weglaufen ist hier also keine Schande, sondern Pflicht. Verwende auch die Spalten in Türen und Wänden, um dem Rattenkönig zu entkommen.

Da Du starke Waffen wie Flammenwerfer und Jadgpistole, mächtige Munition wie die entflammbaren Schrotflinten-Kugeln und Bomben im Kampf gegen das Monster gebrauchen kannst, solltest Du bei Deiner vorherigen Durchforstung des Krankenhauses Munition sammeln und Gegner möglichst lautlos ausschalten. Am besten, Du schießt jeweils nur ein bis zwei Mal auf den Rattenkönig und läufst dann wieder davon.

Besonders nervig ist ein mächtiger Stalker, der sich vom Körper des Rattenkönigs löst. Er kann Dich schon von Weitem wahrnehmen und stürmt auf Dich zu. Der Rest des Rattenkönigs ähnelt einem Bloater. Erlege am besten zuerst den trägen Bloater. Dann knöpfe Dir den rasanten Stalker mit einer Schrotflinte vor.

Warum heißt das Monster "Rattenkönig"?

Bei einem "Rattenkönig" soll es sich um mehrere Ratten handeln, die an den Schwänzen verknotet oder verklebt sind und die sich wie eine große Ratte fortbewegen. Ob es überhaupt jemals einen "Rattenkönig" gab, der sich ohne menschlichen Eingriff entwickelt hat, ist umstritten. Es könnte sich um einen Mythos handeln.

Die Entwickler von Naughty Dog haben die Idee mit dem "Rattenkönig" im Kapitel "Seattle Tag 2 / Ground Zero" aufgegriffen. Hier ist damit eine Art Riesenzombie gemeint, der aus mehreren zusammengewachsenen Infizierten besteht.

