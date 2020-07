"The Last of Us 2": So findest Du den Flammenwerfer

In "The Last of Us 2" verbirgt sich eine mächtige Waffe: der Flammenwerfer. Damit rückst Du mächtigen Gegnern und Gruppen von Infizierten zu Leibe. Leider kann ihn nur eine der spielbaren Figuren verwenden.

Spoiler-Warnung Dieser Ratgeber enthält kleine Spoiler.

Abby kann den Flammenwerfer an zwei Orten im Kapitel "Seattle Tag 2" im Abschnitt "Abwärts" finden. Es handelt sich jeweils um das verlassene Hotel im Anschluss an die improvisierte Brücke, die Du als Abby mit Lev überquerst. Nachdem Du für Lev eine Gasmaske gefunden hast, kletterst Du an einem Feuerwehrschlauch nach unten. Nachdem Du wieder festen Boden unter den Füßen hast, springst Du ein weiteres Stockwerk hinab.

Suche hier unten nach einer Badezimmertür, durch die Du Dich hindurchquetschen kannst. Überquere eine Holzplanke bis in den nächsten Raum. Hier siehst Du einen toten Soldaten, der gegen eine Wand lehnt. Bei ihm findest Du den Flammenwerfer.

Alternativer Fundort

Du kannst den Flammenwerfer auch an einer anderen Stelle im Hotel ergattern: Er liegt kurz vor dem Verlassen des Gebäudes in den Händen einer Leiche auf einer Couch und wartet auf Abby. Offenbar wollten die Entwickler die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Du die mächtige Waffe wirklich findest. Dennoch ist es durchaus möglich, beide Fundorte zu übersehen – die Waffe ist keine Notwendigkeit, um das Spiel zu meistern.

Die Belohnung: Eine Waffe für Gegnermassen, Bloater und Shambler

Nun hast Du also den Flammenwerfer in Deinem Besitz. Er setzt Gegner in Brand und eignet sich besonders für den Einsatz gegen Gruppen von Widersachern sowie die mächtigen Bloater und Shambler. Leider gibt es einige Haken: Während sich der Flammenwerfer im ersten "The Last of Us" aufrüsten ließ, ist das im Nachfolger nicht möglich. Außerdem bist Du auf die wenige Munition angewiesen, die Du im weiteren Verlauf findest. Nur Abby kann den Flammenwerfer nutzen, Ellie bekommt ihn nie zu Gesicht.

Wir empfehlen einen dosierten Einsatz des Flammenwerfers in brenzligen Situationen.