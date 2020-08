"The Last of Us Part 2": Kapitel & Begegnungen einzeln auswählen

"The Last of Us Part 2" überrascht mit unerwartetem Wiederspielwert. Nicht nur für Komplettisten auf der Jagd nach der Platin-Trophäe von ist es interessant, einzelne Abschnitte des Games erneut zu spielen. Wir erklären Dir, wie Du Kapitel oder einzelne Begegnungen direkt auswählen kannst.

Spoiler-Warnung Im folgenden Artikel lassen sich minimale Spoiler zu "The Last of Us 2" nicht vermeiden. Willst Du lieber ohne Vorwissen ins Spiel starten, lies stattdessen unseren spoilerfreien Test.

"The Last of Us Part 2" bietet Fans von Stealth-Gameplay jede Menge Spaß. Beim ersten Durchgang bist Du als Spieler aber vielleicht so von der Geschichte gefesselt, dass Dir Artefakte, Sammelkarten oder andere Objekte durch die Lappen gehen. Kein Thema: "The Last of Us 2" lässt Dich jedes Kapitel und sogar jede Begegnung einzeln auswählen.

Einzelne Begegnungen in "Last of Us 2" erneut spielen

Mit Begegnungen sind ausgewählte Kämpfe gemeint, die sich über das Menü in unterschiedlicher Schwierigkeit einzeln spielen lassen.

Um eine Begegnung auszuwählen gehe vor wie folgt:

Wähle im Hauptmenü "Story". Wähle "Begegnungen". Nun wählst Du den Spielabschnitt und die konkrete Situation aus.

©Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Im "Story"-Menü kannst Du Kapitel und Begegnungen auswählen.

Zuletzt kannst Du zwischen verschiedenen Stufen von Herausforderung wählen:

Sehr leicht

Leicht

Mittel

Schwer

Überlebender

Benutzerdefiniert

Es lohnt sich, einen Blick auf die benutzerdefinierten Einstellungen zu werfen. Hier lassen sich fünf Faktoren der Schwierigkeit einzeln einstellen: Spieler, Gegner, Verbündete, Tarnung und Ressourcen. Im Menü werden die jeweiligen Auswirkungen erklärt.

Nachdem Du eine Begegnung gemeistert hast, kannst Du direkt in den Kampf springen, der als nächstes in der Reihenfolge dran wäre. Alternativ kannst Du die Begegnung wiederholen oder ins Menü zurückkehren.

Kapitel von "Last of Us 2" auswählen und erneut spielen

Um einzelne Kapitel des Spiels erneut anzugehen, gehst Du wie folgt vor:

Wähle im Hauptmenü "Story". Wähle "Kapitel". Nun wählst Du den Spielabschnitt und das konkrete Kapitel aus.

Besonders praktisch: Hier werden der aktuelle Stand ausstehender Sammelobjekte und der höchste Schwierigkeitsgrad angezeigt, auf dem Du das Kapitel bisher geschafft hast. So kannst Du besser einschätzen, bei welchem Kapitel sich ein neuer Durchlauf besonders lohnt.

©Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Hier siehst Du, wie viele Sammelobjekte Dir noch im jeweiligen Kapitel fehlen.

Hast Du zuvor ein Neues Spiel+ begonnen, wird der Schwierigkeitsgrad auch hier etwas angehoben.

Es ist möglich mit den benutzerdefinierten Einstellungen herumzuspielen. Hier lassen sich fünf Faktoren der Schwierigkeit einzeln einstellen: Spieler, Gegner, Verbündete, Tarnung und Ressourcen. Im Menü werden die jeweiligen Auswirkungen erklärt.

Nachdem Du das Kapitel gemeistert hast, kannst Du das Spiel dort fortsetzen. Alternativ kannst Du das Kapitel nochmals wiederholen oder ins Menü zurückkehren.

Zusammenfassung