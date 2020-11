"Tony Hawk's Pro Skater 1+2": Schule I & II – alle Glocken finden

Die Level "Schule I" und "Schule II" sind zwei abwechslungsreiche Level, in denen Du auf zwei Schulhöfen nach den Highscores jagst. In beiden Leveln gibt es die Aufgabe, jeweils fünf Glocken mit einem Wallride zu zerstören. Wie Du alle Glocken finden kannst, verrät Dir unser Ratgeber.

In den beiden Schulhof-Leveln von "Tony Hawk's Pro Skater 1+2" gibt es eine Menge zu tun. Du musst die Highscores knacken, verschiedene Gaps finden, spezielle Tricks an festgelegten Orten ausführen und vieles mehr. In beiden Leveln stehst Du außerdem vor der Aufgabe, fünf Schulglocken zu finden und diese mit einem Wallride zu zerstören. Das ist nicht so leicht, denn für die fünf Glocken, die über das ganze Level verteilt sind, hast Du nur zwei Minuten Zeit. Mit unserem Ratgeber solltest Du die Glocken aber locker innerhalb des Zeitlimits finden.

So führst Du einen Wallride aus

Bevor Du auf Dich auf die Jagd nach den Glocken begibst, solltest Du den Wallride-Trick ein wenig üben, schließlich musst Du die Glocken mit exakt diesem Trick kaputt machen. Wie es der Name vermuten lässt, "surfst" Du bei diesem Trick eine kurze Zeit an einer Wand entlang. Um einen Wallride auszuführen, fährst Du leicht schräg (in einem Winkel kleiner als 45 Grad) auf eine Wand zu, springst kurz davor ab, drückst anschließend die Taste für einen Grind – und schon gleitet Dein Skater kurzzeitig an der Wand entlang. Wenn Du den Trick sicher beherrscht, kannst Du auf die Jagd nach den Glocken gehen.

"Schule I": Hier befinden sich die fünf Glocken

fullscreen Die erste Glocke befindet sich in der Gasse hinter der Sporthalle. Bild: © Activision/Screenshot TURN ON 2020

Glocke #1: Um zur ersten Glocke zu gelangen, springst Du zu Beginn des Levels vom grünen Dach herunter und skatest durch die Gasse, die sich zwischen den beiden Gebäuden befindet. Folge der Gasse, und Du findest die Glocke an der Wand der Sporthalle.

fullscreen Für die zweite Glocke musst Du auf den Schulhof. Bild: © Activision/Screenshot TURN ON 2020

Glocke #2: Die zweite Glocke befindet sich auf dem Schulhof. Um dorthin zu gelangen, fährst Du einfach von der Turnhalle die große Treppe herunter und landest direkt auf dem Pausenhof. Direkt vor Dir steht ein ein Gebäude mit der Aufschrift "South Beach Middle School". Die Klingel befindet sich über den Türen, auf der linken Seite des Gebäudes.

fullscreen Halte nach diesem roten Gebäude Ausschau, um die dritte Schulglocke zu finden. Bild: © Activision/Screenshot TURN ON 2020

Glocke #3: Die dritte Glocke findest Du direkt in der Nähe der zweiten. Skate einfach weiter geradeaus auf das längliche, rote Gebäude mit Vordach zu. Die Schulglocke befindet sich an einer Wand zwischen den Glasfenstern.

fullscreen Die vierte Klingel befindet sich an einer Wand auf dem Dach dieses Gebäudes. Bild: © Activision/Screenshot TURN ON 2020

Glocke #4: Um zur vierten Glocke zu gelangen, musst Du auf das Dach der Schule springen. Fahre von der dritten Schulglocke aus an den bunten Rampen entlang auf das orange Gebäude zu, an dem die Stromkabel befestigt sind. Spring über die Rampe auf das Dach des Gebäudes, und Du kannst die Glocke an der Wand auf der linken Seite entdecken.

fullscreen Mit ein wenig Geschick kannst Du die letzte Glocke mit einem gezielten Sprung über die Rampe erreichen. Bild: © Activision/Screenshot TURN ON 2020

Glocke #5: Für die letzte Klingel springst Du einfach vom Dach in Richtung des Swimmingpools herunter und skatest nach links in Richtung des Hangs. An dessen Fuß steht eine orange Rampe, direkt an der Wand daneben befindet sich die finale Glocke.

Es bleibt Dir selbst überlassen, in welcher Reihenfolge Du die Glocken abfährst. Wenn Du Dich an unseren Wegweiser hältst, solltest Du die Aufgabe aber locker in weniger als einer Minute schaffen und hast dann noch Zeit, eine weitere Aufgabe zu erledigen.

"Schule II": Standorte der fünf Glocken

fullscreen Die erste Glocke im Level "Schule II" befindet sich direkt am Startpunkt. Bild: © Activision/Screenshot TURN ON 2020

Glocke #1: Die erste Schulglocke befindet sich direkt am Start des "Levels Schule II". Sieh einfach nach rechts, und Du entdeckst die Glocke über einer Rampe an der Wand.

fullscreen Auf dem unteren Schulhof findest Du die zweite Klingel. Bild: © Activision/Screenshot TURN ON 2020

Glocke #2: Um die zweite Glocke zu zerstören, springst oder grindest Du die lange Treppe am Start des Levels herunter, um auf den Schulhof zu gelangen. Skate am blauen Tisch vorbei und halte Dich rechts. Die Klingel befindet sich an einer Wand in der Ecke.

fullscreen Die rot-weißen Absperrungen führen Dich direkt zur dritten Glocke. Bild: © Activision/Screenshot TURN ON 2020

Glocke #3: Fahre vom Fundort der zweiten Glocke weiter geradeaus und skate die kleine Steigung hinauf. Dort siehst Du rot-weiße Absperrungen. Folge ihnen bis zum Ende, und die Glocke erscheint direkt vor Deiner Nase.

fullscreen Der Wallride über den Müllcontainer bei der vierten Glocke ist ein wenig tricky. Bild: © Activision/Screenshot TURN ON 2020

Glocke #4: Nachdem Du die dritte Klingel mit einem Wallride zerstört hast, skatest Du an den beiden quadratischen Gebäuden vorbei, die sich ganz in der Nähe befinden. In der hinteren rechten Ecke siehst Du einen blauen Müllcontainer, über dem sich ein Graffiti befindet. Die Glocke befindet sich direkt über dem Container.

fullscreen Der Wallride bei der fünften Glocke ist ein Kinderspiel. Bild: © Activision/Screenshot TURN ON 2020

Glocke #5: Um zur fünften Schulglocke zu gelangen, fährst Du zurück zu den Absperrungen bei der dritten Glocke. Folge ihnen diesmal in entgegengesetzter Richtung, bis Du die Rampe und die Treppe erreichst, die zum oberen Schulhof führen. Fahre dort hinauf und halte Dich beim Gebäude mit der Aufschrift "Library" links. Die letzte Glocke befindet sich auf der linken Seite direkt über der Quarterpipe.

Wie schon im Level "Schule I" kannst Du die Glocken auch in einer anderen Reihenfolge abfahren. Wir haben mit unserer Route aber gute Erfahrungen gemacht und hatten noch Zeit, weitere Aufgaben im Level abzuschließen.