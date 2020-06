"Tony Hawk's Pro Skater 1+2": So spielst Du die Demo des Remakes

Bis zum Release von "Tony Hawk's Pro Skater 1+2" im Herbst dauert es noch ein bisschen. Gute Nachrichten für Gamer, die endlich wieder in der Halfpipe atemberaubende Tricks hinlegen wollen: Es gibt bald eine Demo des Remakes. Wie Du darankommst, erfährst Du hier.

Am 4. September erscheint nach knapp fünf Jahren ein weiteres "Tony Hawk"-Spiel für PS4, Xbox One und PC. Der jüngste Teil, "Tony Hawk's Pro Skater 5", konnte Skate-Fans nicht überzeugen, mit "Tony Hawk's Pro Skater 1+2" will Activision das Skateboard-Fieber wieder entfachen. Das Remake beinhaltet alle Skater (in ihrem jetzigen Alter), sämtliche Level und den legendären Soundtrack der ersten beiden Serienteile. In der Demo wirst Du das Level Warehouse anspielen können. Allerdings hat Activision noch nicht verraten, wann die Demo erscheint. Und: Sie ist nicht für alle Nutzer verfügbar.

So sicherst Du Dir die Demo zu "Tony Hawk's Pro Skater 1+2"

©Activision 2020 fullscreen Bisher ist nur bekannt, dass Vorbesteller der digitalen Version in den Genuss der Demo kommen.

Wenn Du schon vor dem Release von "Tony Hawk's Pro Skater 1+2" in den Halfpipes von Warehouse coole Tricks hinlegen und über Geländer grinden möchtest, musst Du das Game nur vorbestellen. Wie Activision bekanntgegeben hat, erhalten alle Spieler Zugang zur Demo, die das Spiel digital vorbestellen.

Wahrscheinlich kommen auch Vorbesteller der physischen Spielversionen in den Genuss der Demo, beispielsweise über einen Code. Genauere Infos dazu hat Activision noch nicht verraten. Verfügbarkeit und Release-Termin der Demo will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt verkünden.

Diese Editionen von "Tony Hawk's Pro Skater 1+2" gibt es

©Activision 2020 fullscreen Gamer, die auch im realen Leben skaten, dürften sich über das limitierte Skateboard-Deck von Birdhouse in der Collector's Edition freuen.

"Tony Hawk's Pro Skater 1+2" erscheint in drei Editionen. Die Standardedition ist sowohl digital als auch physisch erhältlich und enthält nur das Spiel.

Die Digital Deluxe Edition ist, wie es der Name vermuten lässt, nur digital verfügbar. Sie beinhaltet zusätzlich mit "The Ripper, dem Maskottchen der Skater-Marke Powell-Peralta, einen weiteren spielbaren Charakter, außerdem Retro-Outfits für Tony Hawk, Rodney Mullen und Steve Caballero sowie Retro-Klamotten für den Create-a-Skater-Modus.

Schließlich gibt es noch eine Collector's Edition des Spiels. Sie enthält zusätzlich zu allen Inhalten der Digital Deluxe Edition ein limitiertes Skateboard-Deck von Tony Hawks Firma Birdhouse. Das Deck lässt sich natürlich zum Skaten verwenden, doch da es sich um ein Sammlerobjekt handelt, werden es die meisten Käufer wohl nicht beim Grinden zerkratzen wollen.