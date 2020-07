"Valorant"-Battle-Pass: Alle wichtigen Infos zu Preis und Inhalt

Mit dem offiziellen Launch von "Valorant" ist auch der erste Battle Pass des kompetitiven Multiplayer-Shooters gestartet. Wie viel der Battle Pass kostet, wie Du ihn schnell auflevelst und welche Items Du dort abstauben kannst, erfährst Du in diesem Ratgeber.

Wie Riot Games auf der "Valorant"-Webseite erklärt, begann mit dem Release des Spiels auch Episode 1. Jede weitere Episode soll mehrere Akte enthalten und jeweils einen eigenen Battle Pass haben. Die Akte sollen circa zwei Monate andauern, mit ihrem Ende kann auch der jeweilige Battle Pass nicht weitergespielt werden. Derzeit findet im Spiel "Zündung: Akt 1" statt.

Wie teuer ist der "Valorant"-Battle-Pass?

©Riot Games/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Der Preis für die Premium-Variante des Battle Pass beträgt 1.000 Valorant-Punkte, 1.150 Punkte bekommst Du im Ingame-Shop für 11,99 Euro.

Die Basisversion des Battle Pass oder Kampfpasses, wie er in der deutschen Version von "Valorant" heißt, ist kostenlos. Allerdings bekommst Du in der Gratisvariante nur einen kleinen Anteil aller freischaltbaren Gegenstände. Um alle Belohnungen zu erhalten, musst Du die Premium-Version des Battle Pass kaufen. Der Preis beträgt 1.000 Valorant-Punkte, was knapp 12 Euro entspricht.

Wenn Du erst einmal in den "Valorant"-Battle Pass hineinschnuppern willst und Dich erst später dafür entscheidest, die Premium-Variante zu kaufen, ist das kein Problem. Mit dem Kauf des Premium-Kampfpasses werden alle exklusiven Belohnungen, die Du in der kostenlosen Varianten nicht freispielen konntest, nachträglich freigeschaltet.

So levelst Du den Battle Pass schnell auf

Um die Stufe Deines Battle Pass zu erhöhen, musst Du nichts weiter tun, als "Valorant" zu zocken. Alle Erfahrungspunkte, die Du in den Matches erhältst, zählen auch für den Battle Pass.

Der Pass hat insgesamt 50 Stufen. Wie viel Erfahrungspunkte Du pro Stufe benötigst, haben die Entwickler nicht verraten. Allerdings sollen 1.372.000 Punkte nötig sein, um den Battle Pass auf die maximale Stufe zu bringen. Mit den Erfahrungspunkten, die Du über die gespielten Matches verdienst, wirst Du jedoch viel Zeit benötigen, um den Kampfpass aufzustufen. Je nach Match-Dauer und Performance sind hier pro Spiel 1.300 (Match 0:13 verloren) bis 5.100 Erfahrungspunkte (Match 13:12 gewonnen) möglich.

©Riot Games/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Mit den täglichen und wöchentlichen Missionen kannst Du Deinem Battle Pass einen ordentlichen Boost verleihen.

Deshalb solltest Du so häufig wie möglich die täglichen und wöchentlichen Missionen abschließen. Durch das Lösen kleinerer Herausforderungen verdienst Du Dir zusätzliche Erfahrungspunkte. Eine tägliche Mission gibt zu Beginn 2.000 Punkte, eine wöchentliche zwischen 8.000 und 12.000 Punkte. Die Anzahl der Punkte skaliert mit der verstrichenen Zeit des Battle Pass.

Laut Angaben von Riot Games werfen die Herausforderungen in der ersten Woche insgesamt 28.350 Erfahrungspunkte ab. Bei den Aufgaben in der letzten Woche vor Ende des Kampfpasses sind es sogar 60.750 Punkte, berichtet Dot eSports. Spieler, die regelmäßig "Valorant" zocken, sollen den Battle Pass in circa 100 Stunden komplettieren können.

Diese Belohnungen sind im Battle Pass enthalten

©Riot Games/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Am Ende des Battle Pass erwartet Dich der Kingdom-Skin für die Handfeuerwaffe Classic.

Wie bereits erwähnt besitzt der Battle Pass in "Valorant" 50 Stufen. Diese sind in zehn Kapitel unterteilt. Pro Kapitel kannst Du fünf Premium-Items und ein bis zwei kostenlose Belohnungen freispielen. Die Gegenstände aus dem kostenlosen Battle Pass bekommst Du allerdings erst am Abschluss des Kapitels.

Zu den Items, die Du im Battle Pass freispielen kannst, zählen Waffen-Skins, Talismane, Profilbanner und -titel, Graffiti und eine Handvoll Radianit-Punkte. Letztere benötigst Du, um Waffen-Skins aufzuwerten und neue Animationen oder Soundeffekte für Waffen freizuschalten.

Momentan sind die Inhalte der Kampfpässe exklusiv. Du wirst also erst einmal nicht die Möglichkeit haben, verpasste Battle-Pass-Belohnungen auf andere Art und Weise zu erhalten. Riot Games lässt sich aber die Möglichkeit offen, verpasste Gegenstände aus älteren Kampfpässen auch nachträglich zugänglich zu machen.

Zusammenfassung