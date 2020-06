"Valorant": Kommt ein Release für PS4 & Xbox One?

PC-Spieler wetteifern in "Valorant" in taktischen Gefechten um den Sieg. Aber was ist mit PS4 und Xbox One? Bekommt der Ego-Shooter auch einen Konsolen-Release? Hier erfährst Du den aktuellen Stand.

Entwickler Riot Games ist bekannt für "League of Legends" – und seit Anfang 2020 ebenfalls für "Valorant". Der kompetitive Team-Shooter vereint Elemente aus Spielen wie "Counter-Strike" und "Overwatch" und ist seit dem 2. Juni kostenlos spielbar – allerdings nur auf dem PC. Und leider müssen Konsolen-Besitzer damit rechnen, dass das erst einmal so bleibt. Aber es gibt Hoffnung.

PC-Version hat Vorrang

Riot Games hat sich zu Umsetzungen für andere Plattformen geäußert. Die Entwickler denken laut Game Director Joe Ziegler (via IGN) über Versionen für Konsolen und sogar Mobilgeräte nach. Neben PS4, Xbox One und Nintendo Switch könnte der Shooter also auch für Smartphones und Tablets mit Android und iOS erscheinen. Einen Termin für diese Releases gibt es aber nicht – vorerst konzentriert sich das Unternehmen auf die Weiterentwicklung der PC-Version.

Dataminer finden Hinweise auf "Valorant" für PS4 & Mobile

Es gibt aber weitere Hoffnungsschimmer: Dataminer entdeckten Anfang Mai 2020 Dateien in der PC-Version, die mit "PS4" beschriftet sind und damit auf eine Version für die Sony-Konsole hinweisen (PSU berichtete). Andere Dateien lassen auf einen Mobile-Release schließen.

Technisch wäre es wohl kein Problem, "Valorant" auf modernen Konsolen zum Laufen zu bringen: Die Mindestanforderungen der PC-Version sind äußerst niedrig, damit das Spiel auf möglichst vielen Systemen gut läuft. PS4 und Xbox One dürften keinerlei Probleme haben, flüssige 60 Bilder pro Sekunde hinzubekommen. Dafür braucht es aber entsprechende Portierungen auf die Konsolen. Ob und wann Riot Games die anfertigt, ist trotz einiger Hinweise leider noch unklar.

