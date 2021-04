Wann kommt "Fallout 5" raus? Alles, was wir zum Release schon wissen

Mit "Fallout 76" hat sich Bethesda ein kleines Multiplayer-Experiment erlaubt, doch Singleplayer-Fans warten nur auf eines: "Fallout 5"! Ob das Game bereits für PS4 und Co. in Entwicklung ist, wann der Release anstehen könnte und alle sonstigen News und Infos liest Du in unserem Überblick.

Mit "Fallout 3" aus dem Jahr 2008 haben die Entwickler beim Studio Bethesda einmal mehr unter Beweis gestellt, warum sie als Spezialisten für Open-World-Storytelling gelten. Auf dem Erfolg bauten die US-Amerikaner anschließend erfolgreich auf: Das Spin-off "Fallout: New Vegas" entstand zwar beim Konkurrenz-Studio Obsidian Entertainment, danach legte Bethesda aber mit dem vollwertigen Nachfolger "Fallout 4" nach. Außerdem erschien im November 2018 ein Online-Mehrspieler-Ableger namens "Fallout 76".

Und jetzt wird es doch langsam Zeit für einen "Fallout 5"-Release – oder?

Ist "Fallout 5" in Entwicklung?

Wer auf das neue Ödland-Rollenspiel wartet, muss sich in Geduld üben: Eine offizielle Ankündigung gibt es noch nicht, stattdessen hat Bethesda anderen Marken den Vorzug gegeben. An "The Elder Scrolls 6" sowie dem mysteriösen Science-Fiction-Spiel "Starfield" wird bereits gearbeitet, bei "Fallout 5" hingegen ist der Status völlig unklar. Allerdings ist wahrscheinlich, dass die Entwickler eine ihrer beliebtesten Marken nicht einfach fallen lassen und "Fallout 5" früher oder später enthüllt wird.

Erscheinungsdatum: Wann könnte "Fallout 5" erscheinen?

Legt man den zeitlichen Abstand zwischen "Fallout 3" und "Fallout 4" zugrunde, könnte das Erscheinungsdatum noch etwas auf sich warten lassen: "Fallout 3" erschien 2008, "Fallout 4" 2015 – also sieben Jahre danach. Bleibt Bethesda bei diesem Rhythmus, läge die Veröffentlichung von "Fallout 5" also im Jahr 2022. Das scheint jedoch unwahrscheinlich. Denn erstens gibt es keinen Grund, warum sich Bethesda fest an einen Sieben-Jahres-Rhythmus halten sollte. Zyklen dieser Art sind meist nicht bewusst geplant, sondern entstehen im Prozess. Und zweitens arbeitet Bethesda nicht nur an "Fallout"-Games, sondern hat auch mit anderen Spielereihen alle Hände voll zu tun.

Auch der Leaker Tyler McVicker, der sich zuvor mit Valve-Leaks einen Namen machte, rechnet mit einer sehr langen Wartezeit bis zum Release von "Fallout 5". Seiner Einschätzung nach erscheint zuerst "Starfield" in den nächsten zwei Jahren und danach "The Elder Scrolls 6" 2026 oder 2027. In der zweiten Hälfte der Dekade könnte dann "Fallout New Vegas 2" kommen. Mit "Fallout 5" rechnet er frühestens 2030.

In jedem Fall steht so gut wie fest, dass "Fallout 5" nicht mehr für PS4 und Xbox One erscheint, sondern auf der PS5 und Xbox Series X/S.

Wird "Fallout 5" wieder ein Singleplayer-Spiel?

Mit "Fallout 76" hat Bethesda zuletzt eine Art Mini-MMO im "Fallout"-Universum veröffentlicht, in dem Du zusammen mit Freunden durch das Ödland streifen und gegen Monster und andere Spieler kämpfen kannst. Die Multiplayer-Ausrichtung kam bei vielen Fans allerdings nicht allzu gut an – für viele ist die Reihe fest mit Einzelspieler-Erlebnissen verknüpft.

Bethesda ist sich darüber völlig im Klaren, wie Game Director Todd Howard 2018 gegenüber GameStar erklärte: Kommende Spiele wie "The Elder Scrolls 6", "Starfield" und auch das (hypothetische) "Fallout 5" würden deshalb wieder voll auf Singleplayer setzen. "Fallout 76" ist also eher eine Ausnahme und nicht die neue Regel für "Fallout"-Games. Weil das Online-Spiel als Game-as-a-Service zudem stetig mit Updates versorgt wird, könnte es auch einfach parallel zu einem neuen "Fallout"-Teil der Hauptreihe weiterlaufen – es gibt also gar keinen Grund, "Fallout 5" zu einem weiteren Multiplayer-Spiel zu machen.

