"The Witcher 3" auf Switch: Gibt es Cross-Save mit PS4, Xbox One & PC?

Lassen sich Spielstände in "The Witcher 3" zwischen Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PC übertragen? Die Entwickler haben die Cross-Save-Funktion per Update nachgereicht – aber leider nicht für alle Systeme. Wir erklären Dir, was geht und was nicht.

Nicht wenige Spieler haben "The Wichter 3" bereits zum Release 2015 angefangen, aber nie komplett durchgespielt. Die Nintendo Switch eignet sich hervorragend, um sich unterwegs erneut in das Rollenspiel zu stürzen. Mit einem Cross-Save-Feature müsstest Du dabei nicht wieder ganz von vorn beginnen und könntest bereits gefundene Items behalten.

Entwickler CD Projekt Red hat eine solche Funktion per Update in "The Witcher 3" für Switch eingefügt, allerdings funktioniert Cross-Save leider nicht zwischen allen Systemen.

Geht: Spielstand zwischen PC und Nintendo Switch übertragen

Befindet sich "The Witcher 3" bereits in Deiner Spielebibliothek auf Steam oder GOG, darfst Du bestehende Spielstände nun per Cross-Save auf Deine Nintendo Switch laden – wenn Du das Spiel auch für diese Konsole besitzt. Andersherum kannst Du auch Speicherstände von der Switch auf dem PC weiterspielen, nachdem Du sie in die Cloud hochgeladen hast.

Um die Funktion zu nutzen, befolge diese Schritte:

Aktualisiere "The Witcher 3" auf Deiner Switch auf die aktuellste Version. Stelle sicher, dass die Switch mit dem Internet verbunden ist. Wähle im Hauptmenü des Spiels den Punkt "Cloud Saves". Wähle nun, ob Du "The Witcher 3" auf Steam oder auf GOG besitzt. Möchtest Du Spielstände zwischen GOG und Switch übertragen, musst Du angeben, ob Du auf GOG die Standard-Edition oder die Game-of-the-Year-Edition besitzt. Melde Dich nun bei Steam oder GOG an und erlaube dem Dienst Zugriff auf Dein Switch-Konto. Wähle, ob Du einen Spielstand von dem Account auf die Switch laden möchtest oder einen Speicherstand hochladen willst (Achtung: Möchtest Du einen Spielstand von der Switch hochladen, musst Du ihn zuvor lokal gespeichert haben). Als nächstes erscheint eine Liste aller Spielstände in der Cloud. Wähle den gewünschten Eintrag zum Laden oder Speichern aus. Bestätige gegebenenfalls, dass nicht gespeicherte Daten auf der Switch überschrieben werden – fertig.

Geht nicht: Spielstand zwischen PS4 oder Xbox One und Switch übertragen

Hast Du "The Witcher 3" bereits auf einer Konsole begonnen und möchtest es nun auf der Nintendo Switch fortsetzen, müssen wir Dich leider enttäuschen: Bisher sind Cross-Saves zwischen PS4 oder Xbox One und der Switch nicht möglich. Den Spielstand von der Nintendo Switch auf eine andersartige Konsole zu übertragen geht ebenfalls nicht.

Bis auf Weiteres dürfen wir uns leider auch keine Hoffnungen darauf machen, dass entsprechende Cross-Saves nachgeliefert werden. US Gamer fragte direkt bei den Entwicklern von CD Projekt Red nach und bekam eine Absage: Es gebe keinerlei Pläne, das Feature auf andere Konsolen auszuweiten.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer besteht dennoch. Die Antwort bezieht sich nämlich darauf, ob Cross-Saves zwischen PS4 oder Xbox One und der PC-Version geplant seien:

"Wir haben die Option spezifisch für die Switch-Version entworfen und dafür mit dem Team von Saber Interactive zusammengearbeitet, das für uns den Switch-Port entwickelte. Es gibt keine Pläne bezüglich ähnlicher Funktionen für andere Versionen von 'The Witcher 3'".

Nimmt man diese Aussage wörtlich, könnte es vielleicht doch irgendwann möglich werden, zum Beispiel einen PS4-Spielstand auf die Nintendo Switch zu übertragen.

©CD Project Red/MSM 2019 fullscreen Spielstand zum Mitnehmen? Zwischen Switch und PC kein Problem mehr.

Geht nicht: Spielstände zwischen PS4 oder Xbox One und PC übertragen

Die oben genannte Aussage von CD Projekt Red schließt dieses Szenario eindeutig aus: Spielstände, die auf PS4 oder Xbox One erstellt wurden, lassen sich nicht auf dem PC weiterspielen und umgekehrt. Offenbar ist man bei den "The Witcher 3"-Machern nicht davon überzeugt, dass es sich lohnt, Arbeit in diese Funktion zu stecken. Es ist auch unwahrscheinlich, dass sich das noch ändert – das Cross-Save-Feature hätte man schließlich bereits vor Jahren liefern können.

Stattdessen konzentriert sich das Team bereits auf neue Spiele, darunter "Cyberpunk 2077" und – mit etwas Glück – ein brandneues "The Witcher"-Game.

Zusammenfassung